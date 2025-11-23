Zrinka Ljutić nakon prve vožnje slaloma ima veliki zaostatak za Shiffrin

TKO JE IVAN HUKLEK?

Sjajni Hrvat doživio obiteljsku tragediju, preminula mu 11-godišnja sestra: 'Sve bih dao da je živa'

Uspjeh Hukleka u Tokiju 2021. bio je veći što je te godine doživio obiteljsku tragediju. Naime, samo dva tjedna prije olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Sofiji, Huklekovi su se suočili s obiteljskom tragedijom i činilo se da ni od Ivanove borbe da ostvari svoj olimpijski san neće biti ništa.