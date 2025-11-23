Zrinka Ljutić nakon prve vožnje slaloma ima veliki zaostatak za Shiffrin

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić, braniteljica naslova u slalomu, odradila je prvu vožnju slaloma Svjetskog kupa u austrijskom Gurglu.
Zrinka ima veliki zaostatak od 1.32 sekunde za vodećom Mikaelom Shiffrin (54.22) i sigurno nije zadovoljna odrađenom vožnjom.
Leona Popović, koja se oporavila od teške ozljede, na stazi u Gurglu nastupa kasnije i bit će zanimljivo pratiti njezin povratak na natjecateljski nivo.
