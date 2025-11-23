Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
U Gurglu

Zrinka Ljutić nakon prve vožnje slaloma ima veliki zaostatak za Shiffrin

Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 10:48

Zrinka ima veliki zaostatak od 1.32 sekunde za vodećom Mikaelom Shiffrin (54,22) i sigurno nije zadovoljna odrađenom vožnjom.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić, braniteljica naslova u slalomu, odradila je prvu vožnju slaloma Svjetskog kupa u austrijskom Gurglu. 

Zrinka ima veliki zaostatak od 1.32 sekunde za vodećom Mikaelom Shiffrin (54.22) i sigurno nije zadovoljna odrađenom vožnjom.

Leona Popović, koja se oporavila od teške ozljede, na stazi u Gurglu nastupa kasnije i bit će zanimljivo pratiti njezin povratak na natjecateljski nivo.

Ključne riječi
Skijanje Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja