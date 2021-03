Zoran Mamić: Utakmica s Varaždinom važnija nam je od one s Tottenhamom

Od rujna 2019. i 1:0 pobjede Varaždina, jedne od rijetkih utakmica nakon koje je bivši trener Nenad Bjelica “poludio” na svoju momčad zbog lošeg pristupa, Dinamo je redovito pobjeđivao Varaždince. Pet uzastopnih pobjeda imaju plavi nad Varaždinom, a najuvjerljiviju su upisali u njihovu posljednjem srazu, u Maksimiru je bilo 4:0, s dva pogotka Petkovića te po jednim Oršića i Hajrovića.

London nas nije ispraznio

No, to očito neće “uljuljkati” trenera plavih Zorana Mamića, a njegov je posao da se ne uspavaju i njegovi igrači. Ponudio im je dobar motiv da danas od 15 sati u Varaždinu budu na pravoj razini:

– Najveću moguću važnost ima ova utakmica u Varaždinu. Usudio bih se reći da je i važnija nego s Tottenhamom jer naša liga je platforma s koje onda dolazimo do utakmica protiv Tottenhama. Stoga, moramo biti pravi i fokusirani. Varaždin je puno nereda napravio velikim ekipama. Hajduku, Rijeci i Osijeku tako da trebamo biti vrlo oprezni. Imaju Varaždinci razigranu momčad, ne igraju isključivo defenzivni nogomet. Rade fantastično dobru tranziciju, dobro izlaze. Imaju i pojedince koji mogu napraviti nered. Ako protivnik nije na maksimalnoj razini i angažiran jednako kao i Varaždin, onda može biti problema. Zato mi moramo energijom biti na istoj razini kao i oni i u tom će slučaju naša kvaliteta doći do izražaja – kazao je Zoran Mamić prije utakmice s Varaždinom.

Osim što mora budnima držati svoje igrače pred ovo važno gostovanje, morat će pripaziti i na njihovo stanje, uvijek je nakon velikih europskih utakmica moguće emocionalno, pa i fizičko pražnjenje.

– Ne bih rekao da je u Londonu bilo emocionalnog pražnjenja. To neće i ne bi smio biti problem. Svjesni smo važnosti utakmice i trenutka, jednostavno, za Dinamo je godinama nakon europskih iskušenja uvijek isto pitanje: kako se fokusirati na domaću utakmicu? Dinamo to uspijeva, nema alternative. Moramo biti fokusirani na hrvatsko prvenstvo – kaže trener Dinama.

No, bez obzira na to i činjenicu da nema nekih novih ozljede (otprije su ozlijeđeni Moharrami, Gvardiol i Milić), zacijelo će trener plavih malo “provjetriti” početnu postavu. Jer, nakon Londona sigurno umora ima, a nakon Varaždina plave čeka uzvrat sa Spursima u kojima će pokušati sve ne bi li napravio nogometno čudo i nadoknadio 0:2 iz Londona. A do reprezentativne stanke, nakon Spursa, plavi će još igrati protiv neugodne Gorice, tako da će Mamić zacijelo rotirati igrače već danas.

Bit će rotacija u Dinamu

Ne treba očekivati kapetana Ademija koji je dobio jak udarac u srazu s Tottenhamom. Koliko znamo, ozljeda nije ozbiljnije prirode, ali nema ni potrebe za njegovo forsiranje kad su ti Jakić, Franjić, Burton i još niz igrača koji mogu na njegovu poziciju. Mogao bi poštedjeti i Théophilea, tragičara u londonskom porazu, a priliku bi mogao dobiti Dino Perić na stoperskoj poziciji. Na lijevom beku bi Leovca mogao zamijeniti Čabraja iako Leovac nije tako puno igrao u posljednje vrijeme i nije nemoguće da ga Mamić ostavi kako bi podignuo svoju formu. Jer pravi Leovac mu je potreban sad kad nema Gvardiola. Očekujemo da će biti još izmjena i u veznom redu, pa i na krilima (Kastrati, Atiemwen čekaju priliku za igranje u početnoj postavi), a u špici se očekuje Gavranović.

Varaždin je u borbi za ostanak i u svakoj će utakmici tražiti bodove, pa i kad im dolazi Dinamo, pa i kad u sljedećem kolu budu išli u Rijeku. Jer, Slaven Belupo, Varaždin, Istra i Lokomotiva bodovno su jako blizu u toj napetoj borbi za očuvanje prvoligaškog statusa. I puno su puta treneri momčadi iz donjeg dijela ljestvice rekli da su im utakmice protiv Dinama najlakše, nemaju što izgubiti, a mogu mnogo toga dobiti. K tome, ne moraju trošiti vrijeme na motivacijske govore svojim igračima, više je tu posla imao Zoran Mamić od Zorana Kastela.