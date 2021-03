Zoran Mamić prvi puta nakon pravomoćne presude: Sve što je Zdravko rekao je istina

Ponosan sam na cijeli klub, ali i na sebe. Bio sam i nakon ostavke u kontaktu s igračima i sa stožerom. Nismo mi ovo pripremali tri dana, nego danima prije tako da: ponos i sreća na sve njih - rekao je u prvom intervjuu nakon potvrde presude Zoran Mamić, donedavni trener GNK Dinama, nakon Dinamovog prolaska u četvrtfinale Europske lige i veličanstvenog rušenja Tottenhama na Maksimiru.

- Razgovarao sam i s Mourinhom poslije utakmice. Pohvalio je našu momčad - rekao je za RTL Mamić.

Pohvalio je i svoga pomoćnika, odnosno, sada već glavnog trenera Damira Krznara.

- Krki i ja smo dva tijela, jedna duša. Znamo se nešto manje od tridesetak godina. Petnaestak godina usko surađujemo. Pogledi na nogomet su nam jako slični. Filozofija, nekakva naša razmišljanja o nogometu, o igri nam je slična, kompatibilna. Niti on ima razloga kriti mene niti se ja moram ograđivati od njega, ne daj Bože. Prijateljstvo je to, prije svega.

O Villarrealu:

- Pokazali smo da možemo igrati s najboljima tako da Dinamo može igrati i s najboljima. Pripremit se dobro za tu utakmicu, prva je u Maksimiru. Pokušati napraviti ovdje dobar rezultat i onda otići u Španjolsku potvrditi, ja se nadam, polufinale.

Još je jednom potvrdio da neće bježati od pravne odluke.

- Što odluče i kako odluče, tako će i biti. Konzultirat ću se, prije svega, sa svojom obitelji, s odvjetnicima, situaciju da li, eventualno, postoji mogućnost, obzirom da imam i dijete do godinu dana, da su to neke promijenjene okolnosti koje nisu bile onog trenutka kad je presuda izricana. Međutim, ja sam, u načelu, spreman da to čim prije riješim. Ja ću ove godine navršiti 50 godina. Odradit ću, ako budem morao i kad budem morao, tu kaznu i želim poslije toga normalno živjeti - rekao je Zoran pa potvrdio kako je i njegov brat govorio na presici iz Mostara 'apsolutnu istinu' i kako 'institucije mogu to provjeriti ako žele'.

- Naravno da oni moraju to provjeriti, ali velim, postoje mehanizmi. Policija, sudstvo, PNUSKOK. Tko radi sve te izvide može vidjeti da li je netko dolazio u Bosnu i Hercegovinu, u hotele, kad je prelazio granicu.

