Životna drama legende, oslijepio mu 17-godišnji sin: 'Da mogu, dao bih mu svoje oči'

Legendarni nogometaš Michael Owen (44) prolazi kroz teško životno razdoblje. 17-godišnjem sinu Jamesu dijagnosticirana je neizlječiva Stargardtova bolest zbog čega je oslijepio.

- On mi znači više od svega. Da mu mogu dati svoje oči, učinio bih to. Ali, to su karte koje je on dobio i nema smisla to ponavljati cijeli život. Nema smisla razmišljati 'zašto baš meni'. James apsolutno to ne radi. U početku je radio malo, ali sada je pozitivan - rekao je Owen, svjestan da njegov sin neće imati život kao vršnjaci.

- Neće moći voziti automobil. Neće moći razgovarati o nogometu u lokalnom pubu. Ali, razgovaramo o drugim stvarima. Zna slušati, smijati se i šaliti se.

Owen se trudi biti pozitivan.

- Nikad se ne probudim s mišlju o njegovim očima. Probudim se i razmišljam kako je nevjerojatan dečko - rekao je Owen i zaključio:

- U početku mi je bio teško. Naravno da želiš da ti dijete ima savršen život, no to je samo manja rupa na njegovu životnom putu. To je nešto s čim moraš živjeti i prilagoditi se.

Owen je jedan od najboljih napadača svoga vremena, a igrao je Liverpool, Real, Newcastle, Manchester United i Stoke. Za Englesku je nastupio 89 puta i zabio 40 golova.