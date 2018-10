Živim kraj dvorane gdje smo postali svjetski prvaci 2003.

Matej Ašanin, mladi hrvatski rukometni vratar, odrađuje u lisabonskom Sportingu svoju treću sezonu. A njegov klub ove sezone igra zapaženu ulogu u skupini D Lige prvaka. Doduše, dobro je gurao nakon dva kola kada su bili vodeći, a onda je u Lisabon došao danski Silkeborg i pobjedom ih skinuo s trona.

Imamo nogometne navijače

– Mi smo momčad koja više teži “run and gun” rukometu, dok nam je taktika malo slabija. Ako na početku ne prođe naš stil rukometa, onda obično izgubimo kao što je bio slučaj protiv Silkeborga. No ništa nije gotovo. Tek je početak igranja u skupini, a prve dvije momčadi idu dalje. Sad je jasno da će se za prva dva mjesta nadmetati Silkeborg, Tatran i mi. Ovaj domaći poraz morat ćemo nadoknaditi negdje u gostima – istaknuo je Ašanin.

Bilo je lijepo vidjeti punu dvoranu i navijanje svih 60 minuta.

– Istina, ali trebate znati da su to nogometni navijali i imali smo sreću da je dvorana rasprodana jer su odmah iza naše utakmice igrali nogometaši Sportinga. A od dvorane do stadiona Sportinga je svega nekoliko koraka – istaknuo je Ašanin.

Jeste li koji put uživo gledali nogometaše Sportinga?

– Naravno. Biti na stadionu i gledati utakmicu portugalske lige nešto je posebno. Ovdje je nogomet sve. Od jutra do mraka razgovara se samo o nogometu – rekao je Ašanin.

Jedini je Hrvat u portugalskoj rukometnoj ligi, a u klubu ima baš puno stranaca. Tu su Španjolac Ruesga, Slovenci Skok i Čudić, Rumunj Ghionea, Srbin Nikčević, Stjepanović iz BiH, Brazilac Chiuffa te Kubanci Valdez i Marzo.

– Kubanci baš vole puno šutirati. Nekad ih krene, ali neki put i ne – istaknuo je Ašanin koji je jedan od tri vratara u klubu.

– Prošle sezone, kad sam jedno vrijeme bio ozlijeđen, doveli su Čudića. Sada nas trojica nekako dijelimo minutažu – rekao je Ašanin.

Žurim se kući zbog sina

U portugalskoj ligi dobili ste ozbiljnog suparnika u Benfici.

– Da, sada imamo dva nogometno-rukometna derbija. Baš smo s njima igrali u srijedu navečer i jedva pobijedili s 24:23 premda su oni vodili cijelu utakmicu. Atmosfera je bila kao da smo na stadionu. Oni su se pojačali s nekoliko odličnih igrača. Tu su makedonski vratar Borko Ristovski, zatim Srbin Stefa Terzić, Francuz Nyokas, a imaju i tri dobra Brazilca – kaže Matej.

Uskoro će okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije. Nadate li se pozivu?

– Uvijek se nadam. Ali se neću razočarati i ako me izbornik Lino Červar ne pozove. Imam 25 godina, ima još vremena za mene. Koliko pratim, mislim da su Šego i Pešić u najboljoj formi – rekao je Ašanin.

Kakav je život u Lisabonu?

– Ma, predobar. Da nisam zadovoljan, ne bih ostao ovako dugo. Odgovara mi klima, stalno je toplo, kiša ne pada često, a zime su blage. Plaća je redovna i prilično dobra. Branim u Ligi prvaka gdje sam u svojevrsnom rukometnom izlogu. Pa ako dođe kakva dobra ponuda... Iskreno, volio bih još jednom otići braniti u Njemačku. To je najjača europska liga. U Lisabonu živim sa suprugom i jednomjesečnim sinom s kojim provodim najviše vremena. Nekad me suigrači čudno gledaju kako se žurim nakon treninga ili domaćih utakmica kući. Žurim se jer imam razlog. Inače, stanujem u dijelu grada gdje je dvorana u kojoj su naši rukometaši prije 15 godina osvojili svjetski naslov. To je inače noviji dio Lisabona – kaže Ašanin.

