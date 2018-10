Rakitić ispred Messija! 'Ova nagrada će zauzeti posebno mjesto'

Ivan Rakitić dobio je u Barceloni nagradu Premi Barca Jugadors za fair play u prošloj sezoni.

Nagrada je to koja se dodjeljuje već devet godina, a o pobjedniku odlučuju igrači Barcelone glasovanjem.

- Čast mi je što sam dobio ovu nagradu, ona će zauzeti posebno mjesto u mom domu. Nema ništa ljepše od toga kada ste član najboljeg kluba na svijetu. Osjećam se jako sretno kada branim boje ove momčadi - rekao je Rakitić pa dodao:

https://t.co/EVtDyJfEuC👏🔝🏆 @ivanrakitic wins the Barça Players Award for football and fair play in the 2017-18 season. An excellent choice! 🔵🔴 #ForçaBarça