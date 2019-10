A GOVORILI SU MU...

Zidane objavio loše vijesti o Modriću, ovo će izazvati bijes!

- Luka nije u stanju igrati sutrašnju utakmicu sutra. Ni Bale neće biti s nama kao i Kroos i Vazquez. Uvijek nam nešto poremeti planove i to je teško. No, moramo to prihvatiti. Imamo druge igrače - rekao je Zidane.