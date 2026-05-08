© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Zvezdan Terzić

Predsjednik Crvene zvezde komentirao Zdravka Mamića pa poručio: Pogledajte Hrvate

Beograd: Komemoracija za nekadašnjeg nogometaša i predsjednika Crvene zvezde Dobrivoja Tanasijevića
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Vecernji.hr
08.05.2026.
u 10:15

Presjednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić osvrnuo se na hrvatski nogomet i našu reprezentaciju naveo kao pozitivan primjer te kao momčad koja je puno napravila za svoju državu.

- Kada srpska reprezentacija ima uspjehe, svima nam je bolje. Pogledajte Hrvate, njihova reprezentacija napravila je ogromnu promociju države i nogometa, posebno kada je riječ o prodaji igrača i transferima - rekao je Terzić i dodao:

- Imamo ozbiljan problem jer reprezentacija godinama ne igra važnu ulogu na velikoj sceni, sva neslaganja moramo ostaviti po strani jer uspjeh reprezentacije mora biti prioritet...

Komentirao je i Zdravka Mamića koji je nekad bio alfa i omega hrvatskog nogometa.

- Zdravka volim, čujemo se dva puta tjedno, a nakon derbija protiv Partizana puno sam razgovarali. On je jako pametan čovjek, iskusan, karizmatičan, zanimljiv i vrlo sličan meni. No kada je ispred mene interes Zvezde, ne vidim ništa drugo.
dallas1974
10:38 08.05.2026.

Što je rekao predsjednik Durban City-ja? Što je rekao predsjednig Racing Cluba Aruba?

