Predsjednik Crvene zvezde komentirao Zdravka Mamića pa poručio: Pogledajte Hrvate

Presjednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić osvrnuo se na hrvatski nogomet i našu reprezentaciju naveo kao pozitivan primjer te kao momčad koja je puno napravila za svoju državu.

- Kada srpska reprezentacija ima uspjehe, svima nam je bolje. Pogledajte Hrvate, njihova reprezentacija napravila je ogromnu promociju države i nogometa, posebno kada je riječ o prodaji igrača i transferima - rekao je Terzić i dodao:

- Imamo ozbiljan problem jer reprezentacija godinama ne igra važnu ulogu na velikoj sceni, sva neslaganja moramo ostaviti po strani jer uspjeh reprezentacije mora biti prioritet...

Komentirao je i Zdravka Mamića koji je nekad bio alfa i omega hrvatskog nogometa.

- Zdravka volim, čujemo se dva puta tjedno, a nakon derbija protiv Partizana puno sam razgovarali. On je jako pametan čovjek, iskusan, karizmatičan, zanimljiv i vrlo sličan meni. No kada je ispred mene interes Zvezde, ne vidim ništa drugo.