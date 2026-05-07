Dobili smo finaliste Europske i Konferencijske lige, evo tko će se boriti za trofeje

Nogometaši Aston Ville i Freiburga igrat će u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš Parku u Istanbulu, nakon što je Aston Villa u polufinalnom uzvratu u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest s 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pred svojim navijačima svladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3.

Europska liga, polufinale - uzvratne utakmice

Aston Villa - Nottingham Forest 4-0 (Watkins 36, Buendia 57-11m, McGinn 77, 80)

(Aston Villa se plasirala u finale s ukupnih 4-1)

Freiburg - Braga 3-1 (Kubler 19, 72, Manzambi 41 / Victor 79)

(Freiburg se plasirao u finale s ukupnih 4-3)

U finalu Konferencijske lige Crystal Palace i Rayo Vallecano

Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana igrat će 27. svibnja u finalu ovosezonskog izdanja Konferencijske lige.

Za obje momčadi već je plasman u polufinale bio najveći europski uspjeh u povijesti, a sada će u završnom meču pokušati napraviti još jedan korak naprijed i osvojiti trofej.

Rayo Vallecano je s dvije minimalne pobjede izborio finale. Nakon domaćih 1-0 s istim je rezultatom svladao Strasbourg i u gostima.

Premda je Strasbourg morao loviti pogodak zaostatka iz prve utakmice cijelo prvo poluvrijeme na francuskom je tlu dominirao Rayo Vallecano. Nizali su gosti šanse i opasno prijetili u valovima, a inicijativa je od njihove strane naplaćena u 42. minuti kada je Alemao postigao pogodak za 1-0, odnosno, dva gola prednosti Rayo Vallecana.

Od prve sekunde drugog poluvremena situacija se na terenu promijenila i Strasbourg je postao momčad koja navaljuje, napada i traži izjednačenje, a potom i kompletni preokret koji bi domaćinu donio plasman u finale. Unatoč tome prvu veliku šansu je imao Rayo Vallecano. Pucao je Isi Palazon u 51. minuti, ali je dobro njegov šut zaustavio domaći golman Penders. U istoj minuti je malo preko vrata pucao gostujući igrač De Frutos.

Premda je Strasbourg dominirao u posjedu i dalje je najbolji domaći igrač bio golman Penders koji je obranama držao svoju momčad na život. Najbolju šansu za 1-1 francuski je sastav propustio u 72. minuti kada je Barco traljavo reagirao u situaciji jedan na jedan sa suparničkim golmanom.

Mala se nada otvorila za Strasbourg u sudačkoj nadoknadi kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina, ali sve je palo u vodu jer je udarac Encisa obranio gostujući vratar Batalla čime je potvrđena ukupna pobjeda gostiju.

S ukupnih 5-2 Crystal Palace je preskočio polufinalnu prepreku zvanu Šahtar.

Crystal Palace je veliki dio posla obavio u prvom dvoboju kada je kao gost pobijedio s 3-1. Ionako veliku prednost je povećao u uzvratu u 25. minuti kada je Henrique pogodio vlastitu mrežu i engleski je sastav poveo 1-0. Brzo se Šahtar vratio u igru, na 1-1 je izjednačio Eguinaldo devet minuta kasnije.

Odmah na startu drugog poluvremena, u 52. minuti, domaćin se vratio u vodstvo. Sarr je bio strijelac za 2-1 čime je i definitivno potvrđen prolaz Crystal Palacea u finale.

Zbog ozljede za ovaj dvoboj kod Crystal Palacea nije konkurirao hrvatski reprezentativac Borna Sosa.