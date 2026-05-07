Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGLASIO SE REAL

Zvijezda Reala zaradila duboku posjekotinu na glavi nakon tučnjave sa suigračem, propušta El Clasico

LaLiga - Real Madrid v Deportivo Alaves
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.05.2026.
u 21:54

Prilikom obračuna Valverde je zaradio duboku posjekotinu na glavi, službeno je obznanio klub, a poznato je i da neće igrati u nedjelju na Camp Nou, kada je na rasporedu veliki derbi Barcelone i madridskog Reala. Gotovo sigurno u tom susretu neće za Real igrati niti Tchouamenija.

Svakodnevne napetosti u madridskom Realu su kulminirale fizičkim obračunom urugvajskog nogometaša Federica Valverdea i Francuza Aureliena Tchouamenija nakon čega je Valverde završio u bolnici.

Prilikom obračuna Valverde je zaradio duboku posjekotinu na glavi, službeno je obznanio klub, a poznato je i da neće igrati u nedjelju na Camp Nou, kada je na rasporedu veliki derbi Barcelone i madridskog Reala. Gotovo sigurno u tom susretu neće za Real igrati niti Tchouamenija.

Za Reuters je glasnogovornik Reala izjavio da neće komentirati događaje u svlačionici, a da klub još uvijek razmatra na koji način reagirati povodom ovog incidenta.

Nije obračun Valverdea i Tchouamenija bio jedini slučaj ovog tjedna već su se ranije sukobili Antonio Rudiger i Alvaro Carreras.

Odmah nakon sukoba čelnici Reala su sazvali hitan sastanak na kojem će odrediti kazne i suspenzije za igrače, ali i pronaći rješenja nakon što u klubu već duže vrijeme traje negativna atmosfera. Drugu sezonu u nizu Real je ostao bez naslova prvaka La Lige, a ove sezone je i ranije nego inače ispao u Ligi prvaka, u četvrtfinalu od Bayerna.

U nedjelju kada se na Camp Nou sastaju Barcelona i Real Madrid katalonska momčad remijem može matematički osigurati novi naslov prvaka španjolske La Lige.
Ključne riječi
Real Madrid Barcelona

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
Blender
23:30 07.05.2026.

Eh kad nejde, onda ovakvi kreteni nastupaju :)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!