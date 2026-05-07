Taktička genijalnost Emeryja odvela Villu do prvog europskog finala od 1982. godine

Aston Villa, nošena frenetičnom podrškom i taktičkom genijalnošću Unaija Emeryja, priredila je spektakularan preokret protiv Nottingham Foresta. Gosti su u Birmingham stigli s minimalnom prednošću od 1:0 iz prve utakmice i nizom od deset susreta bez poraza, no na Villinom europskom utočištu sav njihov zamah se istopio. Domaćin je slavio s 4:0. Dva pogotka postigao je McGinn, a po jedan Watkins i Buendia. Ovo je Villi prvo europsko finale od 1982. godine.

Dok se u Engleskoj odvijala jednosmjerna utakmica, u Njemačkoj je viđena prava drama. Freiburg je na svom terenu dočekao Bragu sa zaostatkom od 2:1 iz Portugala, a njihove nade u preokret dobile su ogroman poticaj već u sedmoj minuti. Tada je igrač Brage Mario Dorgeles zaradio izravni crveni karton zbog prekršaja kao posljednji igrač obrane, ostavivši svoju momčad s desetoricom gotovo cijelu utakmicu. Freiburg je brojčanu prednost iskoristio na najbolji mogući način. Lukas Kübler je pogotkom vratio stvari na početak, da bi Johan Manzambi fantastičnim udarcem povisio na 2:0 i preokrenuo ukupan rezultat u korist njemačke momčadi. Na kraju je završilo 3:1.

Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica Konferencijske lige, poznati su putnici za Leipzig. Crystal Palace je na domaćem terenu potvrdio pobjedu protiv Šahtara iz Donjecka i izborio svoje prvo veliko europsko finale, dok je Rayo Vallecano odolio pritisku Strasbourga i osigurao svoje mjesto u povijesnom okršaju. Nogometaši Crystal Palacea s ukupnih 5:2 potvrdila je zasluženi prolazak i zakazala put u Leipzig, gdje će se 27. svibnja boriti za svoj prvi veliki europski trofej.

Istovremeno, u Francuskoj se odvijala jednako napeta bitka. Rayo Vallecano, klub iz madridskog predgrađa poznat po svojoj strastvenoj bazi navijača i skromnom budžetu, branio je minimalnu prednost od 1:0 protiv Strasbourga. Domaćini su, osokoljeni reputacijom momčadi koja je u četvrtfinalu nadoknadila zaostatak od dva gola protiv Mainza, krenuli ofenzivno od samog početka. Pritiskali su obranu Raya, no španjolska momčad pokazala je iznimnu taktičku disciplinu i otpornost. U 42. minuti, usred domaćeg pritiska, Rayo je zadao ključni udarac. Nakon gužve u šesnaestercu, brazilski napadač Alemão najbolje se snašao i poslao loptu u mrežu, udvostručivši ukupnu prednost svoje momčadi i gurnuvši Strasbourg u gotovo bezizlaznu situaciju.