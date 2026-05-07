SLUŽBENO

Novi ugovor s Brightonom potpisao trener Fabian Huerzeler

FILE PHOTO: Premier League - Newcastle United v Brighton & Hove Albion
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.05.2026.
u 20:21

„Uživam raditi u Brightonu i biti u ovom okruženju. Novi ugovor koji sam potpisao samo je još jedan novi motiv da radim još bolje i da ispred sebe stavljamo nove izazove“, rekao je 33-godišnji Huerzeler koji je tijekom ljeta 2024. došao u Brighton iz St. Paulija.

Engleski nogometni premierligaš Brighton službeno je objavio da je produljio ugovor s Fabianom Huerzelerom, trenerom prve momčadi, koji se za ovaj klub vezao do lipnja 2029. godine.

Kada je došao u Brighton ovaj je njemački strateg s 31 godinom postao najmlađi strani trener u povijesti Premier lige.

Novi ugovor nije samo nagrada za odlične rezultate već su u Brightonu time odgovorili na brojne upite drugih klubova koji su imali namjeru angažirati Huerzelera. Pisalo se da nekoliko njemačkih klubova traži Huerzelera, a među njima i Bayer Leverkusen.

Brighton se ove sezone bori za pozicije koje iduće sezone vode prema Europskoj i Konferencijskoj ligi. Tri kola prije kraja Brighton se nalazi na osmom mjestu ljestvice, ima dva boda manje od šestog Bournemoutha i bod manje od sedmog Brentforda. Skupio je Brighton ove sezone u prvenstvu 13 pobjeda, 11 remija i 11 poraza.
