SJAJNI NAPADAČ

Luis Suarez se predomislio: 'Želim se vratiti u reprezentaciju Urugvaja'

08.05.2026.
Prije više od godinu i pol dana Suarez je optužio Bielsu kako stvara razdor unutar momčadi te da se hladno odnosi prema igračima.

Nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva najbolji strijelac u povijesti urugvajske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Luis Suarez kazao je kako je otvoren za mogući povratak u momčad "nebeskoplavih" iako je u rujnu 2024. godine objavio kraj reprezentativne karijere nakon sukoba s izbornikom Marcelom Bielsom.

"Tada sam rekao neke stvari koje nisam smio. Moraš biti u stanju priznati svoje greške, za mene je to sada prošlost. Ako će me trebati, svojoj zemlji nikada neću reći ne. Dok god sam aktivan, bit ću na raspolaganju", kazao je Suarez.

Tijekom bogate karijere Suarez je odigrao 143 utakmice za reprezentaciju i postigao 69 golova. Prije 15 godina je s Urugvajom osvojio naslov prvaka Južne Amerike, a bio je sudionikom čak četiri svjetska prvenstva, pa bi mu ovogodišnje, ako ga Bielsa vrati u sastav, bilo čak peto.
