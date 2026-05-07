VIDEO Shakira objavila himnu SP-a u nogometu, sviđa li vam se?

Svjetski poznata pjevačica Shakira na svom je profilu na X-u podijelila dio spota za novu pjesmu "Dai Dai", koja će biti službena himna Svjetskog nogometnog prvenstva koje se u lipnju igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Time se Kolumbijka, 16 godina nakon velikog hita "Waka Waka" sa SP-a u Južnoj Africi 2010., ponovno vraća na nogometnu pozornicu.

Latino pop zvijezda još jednom je dobila otpjevati pjesmu za najveći nogometni događaj na svijetu, a prvi isječci sugeriraju laganu, razigranu i ljetnu atmosferu koja lako ulazi u uho.

Cijela pjesma izlazi 14. svibnja, a Shakira ju je snimila u suradnji s Burna Boy.