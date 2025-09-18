Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
POKAZALA JE VJEŠTINE

Zgodna nogometašica golišavim videom zapalila društvene mreže, skinula skoro sve sa sebe

Foto: Instagram screenshot
1/10
VL
Autor
vecernji.hr
18.09.2025.
u 18:27

Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann, koju na Instagramu prati gotovo 17 milijuna ljudi, ponovno je zapalila internet. Svoje obožavatelje počastila je prizorima s odmora na jezeru Como, gdje je spojila opuštanje u bikiniju s nevjerojatnim nogometnim umijećem

Švicarska nogometna reprezentativka Alisha Lehmann iskoristila je pauzu od klupskih obaveza kako bi se opustila na sunčanom jezeru Como u Italiji i još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najpopularnijih sportašica današnjice. Na svom Instagram profilu, gdje je prati vojska od 16.8 milijuna obožavatelja, objavila je seriju fotografija i videozapisa koji su izazvali lavinu reakcija. Lehmann je pozirala u minijaturnom bikiniju uz bazen, no najviše pozornosti privukao je video u kojem je pokazala da njezin talent ne nestaje ni tijekom odmora. U društvu suigračice iz Coma, Ramone Petzelberger, demonstrirala je zavidnu tehniku i kontrolu lopte, potvrdivši da je s razlogom smatraju jednom od najvještijih igračica svoje generacije.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. Poruke poput "Kraljica nogometa", "Predivna si" i "Vibesssss" preplavile su objavu, dok su je neki pozvali da "te vještine prenese i na teren". Čini se da joj život u Lombardiji itekako odgovara nakon što je prošlog ljeta prešla u Como iz redova talijanskog velikana Juventusa. Iako je za torinski klub odigrala samo 22 utakmice, s njima je osvojila dvostruku talijansku krunu. Svoju kvalitetu potvrdila je i u dresu novog kluba, zabivši pobjednički pogodak u pobjedi 1:0 protiv Intera u talijanskom kupu, dokazavši da je jednako opasna na terenu kao što je popularna izvan njega. VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Lehmann, koja je ranije igrala za engleske klubove poput Aston Ville, Evertona i West Hama, izgradila je status globalne ikone koja nadilazi sportske okvire. Njezina popularnost donijela joj je i unosne sponzorske ugovore, uključujući i partnerstvo s brendom Prime, iza kojeg stoje poznati influenceri KSI i Logan Paul. Zbog svoje atraktivnosti i slave, često se nalazi na meti medija, ali i neprimjerenih ponuda. Status najpraćenije nogometašice svijeta donosi joj ogromnu vidljivost, ali i izazove s kojima se mora nositi.

U jednom od intervjua otkrila je šokantan detalj iz svog života, priznavši kako joj je jedna "vrlo, vrlo poznata osoba s međunarodne scene" ponudila preko 100.000 eura za jednu noć provedenu s njom. Lehmann je ispričala kako je primila poruku dok je bila u Miamiju, a nakon što ju je ignorirala, ista osoba kontaktirala je njezinog tjelohranitelja s nemoralnom ponudom. "Moj odgovor je bio - nema šanse! I to za samo 100.000?", izjavila je tada nogometašica, dodavši kako još uvijek čuva poruke kao dokaz. Unatoč pritisku, odbila je otkriti identitet slavne osobe, ali je jasno dala do znanja da ne pristaje na takve kompromise, čime je dodatno učvrstila svoj integritet i status uzora mnogim mladim djevojkama diljem svijeta.
Ključne riječi
video nogometašica alisha lehmann

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još