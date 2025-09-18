Zgodna nogometašica golišavim videom zapalila društvene mreže, skinula skoro sve sa sebe

Švicarska nogometna reprezentativka Alisha Lehmann iskoristila je pauzu od klupskih obaveza kako bi se opustila na sunčanom jezeru Como u Italiji i još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najpopularnijih sportašica današnjice. Na svom Instagram profilu, gdje je prati vojska od 16.8 milijuna obožavatelja, objavila je seriju fotografija i videozapisa koji su izazvali lavinu reakcija. Lehmann je pozirala u minijaturnom bikiniju uz bazen, no najviše pozornosti privukao je video u kojem je pokazala da njezin talent ne nestaje ni tijekom odmora. U društvu suigračice iz Coma, Ramone Petzelberger, demonstrirala je zavidnu tehniku i kontrolu lopte, potvrdivši da je s razlogom smatraju jednom od najvještijih igračica svoje generacije.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. Poruke poput "Kraljica nogometa", "Predivna si" i "Vibesssss" preplavile su objavu, dok su je neki pozvali da "te vještine prenese i na teren". Čini se da joj život u Lombardiji itekako odgovara nakon što je prošlog ljeta prešla u Como iz redova talijanskog velikana Juventusa. Iako je za torinski klub odigrala samo 22 utakmice, s njima je osvojila dvostruku talijansku krunu. Svoju kvalitetu potvrdila je i u dresu novog kluba, zabivši pobjednički pogodak u pobjedi 1:0 protiv Intera u talijanskom kupu, dokazavši da je jednako opasna na terenu kao što je popularna izvan njega. VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Lehmann, koja je ranije igrala za engleske klubove poput Aston Ville, Evertona i West Hama, izgradila je status globalne ikone koja nadilazi sportske okvire. Njezina popularnost donijela joj je i unosne sponzorske ugovore, uključujući i partnerstvo s brendom Prime, iza kojeg stoje poznati influenceri KSI i Logan Paul. Zbog svoje atraktivnosti i slave, često se nalazi na meti medija, ali i neprimjerenih ponuda. Status najpraćenije nogometašice svijeta donosi joj ogromnu vidljivost, ali i izazove s kojima se mora nositi.

U jednom od intervjua otkrila je šokantan detalj iz svog života, priznavši kako joj je jedna "vrlo, vrlo poznata osoba s međunarodne scene" ponudila preko 100.000 eura za jednu noć provedenu s njom. Lehmann je ispričala kako je primila poruku dok je bila u Miamiju, a nakon što ju je ignorirala, ista osoba kontaktirala je njezinog tjelohranitelja s nemoralnom ponudom. "Moj odgovor je bio - nema šanse! I to za samo 100.000?", izjavila je tada nogometašica, dodavši kako još uvijek čuva poruke kao dokaz. Unatoč pritisku, odbila je otkriti identitet slavne osobe, ali je jasno dala do znanja da ne pristaje na takve kompromise, čime je dodatno učvrstila svoj integritet i status uzora mnogim mladim djevojkama diljem svijeta.