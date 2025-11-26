Željko Obradović objasnio zašto je izazvao 'potres' u Beogradu: 'Došao je taj trenutak...'

U srijedu je iznimno uspješni košarkaški stručnjak Željko Obradović dao neopozivu ostavku na dužnost trenera beogradskog Partizana. Beogradsku je momčad 65-godišnji Obradović napustio nakon četiri i pol godine rada, a razlog su bili slabi rezultati ove sezone, prvenstveno u Euroligi. Trenutačno u tom natjecanju Partizan ima omjer 4-9, ali i sedam poraza u posljednjih osam nastupa. Posljednji se dogodio u utorak u Ateni gdje je Partizan poražen od Panathinaikosa s uvjerljivih 69-91.

„Došao je trenutak kada sam morao preuzeti odgovornost za sve loše stvari koje su se dogodile ove sezone i napustim klub“, između ostaloga je rekao Obradović koji je s Partizanom u ranijem mandatu osvojio naslov prvaka Europe 1992. godine.

Posljednjih godina Obradović je s Partizanom dva puta bio pobjednik regionalne ABA lige, a u sezoni 2022./23. je igrao četvrtfinale Eurolige gdje je ispao od kasnijeg pobjednika madridskog Reala.

U iznimno uspješnoj trenerskoj karijeri Obradović je čak devet puta osvajao Euroligu s pet različitih momčadi.