USPJEŠNI TRENER

Željko Obradović objasnio zašto je izazvao 'potres' u Beogradu: 'Došao je taj trenutak...'

Željko Obradović
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.11.2025.
u 22:17

„Došao je trenutak kada sam morao preuzeti odgovornost za sve loše stvari koje su se dogodile ove sezone i napustim klub“, između ostaloga je rekao Obradović koji je s Partizanom u ranijem mandatu osvojio naslov prvaka Europe 1992. godine.

U srijedu je iznimno uspješni košarkaški stručnjak Željko Obradović dao neopozivu ostavku na dužnost trenera beogradskog Partizana. Beogradsku je momčad 65-godišnji Obradović napustio nakon četiri i pol godine rada, a razlog su bili slabi rezultati ove sezone, prvenstveno u Euroligi. Trenutačno u tom natjecanju Partizan ima omjer 4-9, ali i sedam poraza u posljednjih osam nastupa. Posljednji se dogodio u utorak u Ateni gdje je Partizan poražen od Panathinaikosa s uvjerljivih 69-91.

Posljednjih godina Obradović je s Partizanom dva puta bio pobjednik regionalne ABA lige, a u sezoni 2022./23. je igrao četvrtfinale Eurolige gdje je ispao od kasnijeg pobjednika madridskog Reala.

U iznimno uspješnoj trenerskoj karijeri Obradović je čak devet puta osvajao Euroligu s pet različitih momčadi.
Ključne riječi
KK Partizan Željko Obradović

