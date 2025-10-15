Želite na El Clasico? Morat će te posegnuti duboko u džep!

Real Madrid je službeno objavio cijene ulaznica za prvi Clásico sezone, a navijači će trebati posegnuti dubok džep ako žele svjedočiti obračunu između Los Blancosa i Barcelone na Santiago Bernabéuu.

Utakmica, zakazana za nedjelju, 26. listopada u 16:15 sati, bit će najtraženija utakmica La Lige ove godine - a cijene će biti u skladu s važnosti utakmice. Prema službenoj stranici Real Madrida, cijene ulaznica kreću se od 135 eura, najjeftinije dostupne opcije u četvrtom amfiteatru, pa sve do rekordnih 465 eura. VIP mjesta, s druge strane, počinju od 990 eura, postavljajući novi standard za klub posljednjih godina.

Ove cijene su znatno više od onih za nedavnu utakmicu Madrida protiv Juventusa, gdje su ulaznice počinjale od 75 eura, a VIP mjesta od 440 eura. Čak su i mjesta u donjoj i višoj ligi za Clásico navedena po cijeni od 405 eura, dok su zadnje tribine - koje nude izravniji pogled na akciju - po cijeni od 325 eura.

Kao i uvijek, Real Madrid će slijediti višeslojni proces prodaje:

Vlasnici ulaznica za nesezonske kupce (Socios no abonados) dobit će 20% popusta i moći će kupiti svoje ulaznice od petka, 17. listopada u 12:00 sati. Premium članovi dobivaju pristup u ponedjeljak, 20. listopada u 10:00 sati.

Prodaja za širu javnost počinje u utorak, 21. listopada u 10:00 sati, iako se očekuje da će ulaznice do tada biti praktično rasprodane.

Čak i s popustima, najjeftinija opcija za vlasnike ulaznica za nesezonske kupce neće pasti ispod 108 eura, što znači da će navijači plaćati više od eura po minuti za 90 minuta nogometa.

Potražnja nije iznenađujuća - ovo će biti prvi Clásico sezone i jedan od najvećih spektakla u svjetskom nogometu, odigran pred punim Bernabéuom s 80 000 mjesta. No cijene također naglašavaju rastuće troškove odlaska na utakmice u novo renoviranom madridskom domu, gdje iskustvo - slično kao i spektakl na terenu - nikada nije bilo na većoj cijeni.