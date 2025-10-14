Povratnik među vatrene nakon turbulentnog razdoblja pred transferom karijere?

Luka Sučić vratio se u hrvatsku reprezentaciju u prošlom kvalifikacijskom ciklusu te čak zabio svoj prvi pogodak u dresu vatrenih u nedjeljnom trijumfu protiv Gibraltara. Sučić je u 78. minuti zabio za 2:0, a do prvog pogotka je stigao u 18. nastupu za reprezentaciju. Sada se pojavila informacija kako bi 23.godišnji veznjak mogao i uskoro napraviti veliki transfer.

Kako piše španjolski Fichajes, za njega je zainteresirano nekoliko engleskih prvoligaša. a u prvom redu Tottenham - aktualni osvajač Europske lige. Cijena je navodno postavljena na 25 milijuna što premijerligašima nije problem platiti pa bi on uskoro mogao napustiti Real Sociedad. 'Pijetlovi' navodno žele ojačati sredinu terena mladim, talentiranim veznjacima s europskim iskustvom. Kao jedan od potencijalnih kupaca spominje se i milanski Inter za koji već nastupa Lukin rođak Petar Sučić.

Luka je član Sociedada od ljeta 2024., a u svojoj prvoj sezoni bio je proglašen igračem sezone od strane navijača iako je uz njega povezano nekoliko kontroverzi. Osim poznate afere sa sestrinom svadbom zbog koje je neko vrijeme bio udaljen iz reprezentacije, Sučić je čak dva puta ušao u sukob s navijačima zbog svojih izjava o klubu u kojem igra.

Za Sociedad je dosad odigrao 44 utakmice te postigao tri, a namjestio dva pogotka. Ove sezone igra nešto manje dolaskom trenera Sergija Francisca te je od dostupnih osam zaigrao samo u četiri utakmice, a samo je jednom bio starter. Ni klubu ne ide najbolje pa su trenutačno pretposljednja momčad španjolskog prvenstva.