LUKA SUČIĆ

Povratnik među vatrene nakon turbulentnog razdoblja pred transferom karijere?

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
14.10.2025.
u 16:43

Kao jedan od potencijalnih kupaca spominje se i milanski Inter za koji već nastupa Lukin rođak Petar Sučić

Luka Sučić vratio se u hrvatsku reprezentaciju u prošlom kvalifikacijskom ciklusu te čak zabio svoj prvi pogodak u dresu vatrenih u nedjeljnom trijumfu protiv Gibraltara. Sučić je u 78. minuti zabio za 2:0, a do prvog pogotka je stigao u 18. nastupu za reprezentaciju. Sada se pojavila informacija kako bi 23.godišnji veznjak mogao i uskoro napraviti veliki transfer.

Kako piše španjolski Fichajes, za njega je zainteresirano nekoliko engleskih prvoligaša. a u prvom redu Tottenham - aktualni osvajač Europske lige. Cijena je navodno postavljena na 25 milijuna što premijerligašima nije problem platiti pa bi on uskoro mogao napustiti Real Sociedad. 'Pijetlovi' navodno žele ojačati sredinu terena mladim, talentiranim veznjacima s europskim iskustvom. Kao jedan od potencijalnih kupaca spominje se i milanski Inter za koji već nastupa Lukin rođak Petar Sučić

Luka Modrić javno se narugao velikoj svjetskoj zvijezdi, njegov komentar podržale su tisuće ljudi

Luka je član Sociedada od ljeta 2024., a u svojoj prvoj sezoni bio je proglašen igračem sezone od strane navijača iako je uz njega povezano nekoliko kontroverzi. Osim poznate afere sa sestrinom svadbom zbog koje je neko vrijeme bio udaljen iz reprezentacije, Sučić je čak dva puta ušao u sukob s navijačima zbog svojih izjava o klubu u kojem igra.

VEZANI ČLANCI: 

Za Sociedad je dosad odigrao 44 utakmice te postigao tri, a namjestio dva pogotka. Ove sezone igra nešto manje dolaskom trenera Sergija Francisca te je od dostupnih osam zaigrao samo u četiri utakmice, a samo je jednom bio starter. Ni klubu ne ide najbolje pa su trenutačno pretposljednja momčad španjolskog prvenstva.

