Lewandowski upitan za derbi Barcelone protiv Reala

Poljski nogometni savez i Barcelona službeno su objavili da je 37-godišnji napadač Robert Lewandowski zadobio ozljedu bedrenog mišića.

U nedjelju je Lewandowski odigrao cijelu kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u kojoj je njegova Poljska na gostovanju pobijedila Litvu s 2:0. Ujedno je postigao i drugi pogodak na tom susretu.

Barcelona nije objavila koliko se očekuje da će Lewandowski pauzirati, no španjolski mediji navode da bi Poljak mogao izbivati s terena oko četiri tjedna. To bi značilo da će Barcelona protiv madridskog Reala 26. listopada igrati bez jedne od svojih najvažnijih napadačkih karika.

U obzir uzmemo li da su od ranije ozlijeđeni vratar Ter Stegen, Gavi, Raphinha i Dani Olmo, situacija u Barceloni postaje prilično komplicirana u nastavku sezone. Lamine Yamal također je ove sezone imao niz manjih ozljeda koje su ga povremeno udaljile s terena.

U španjolskoj La Ligi Real trenutačno ima dva boda više od Barcelone, a Lewandowski je dosad postigao četiri prvenstvena pogotka.