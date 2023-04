Zelenika briljirao na golu Varaždina, sačuvao bod protiv Lokomotive

U posljednjem susretu 27. kola HNL-a nije bilo pobjednika, premda je Lokomotiva bila puno bolja Varaždin je uzeo bod u Zagrebu odigravši 1-1 (1-0). Lokomotiva je povela već u petoj minuti kada je strijelac bio Silvio Goričan, dok je Varaždin do boda došao golom Davida Puclina u 51. minuti.

Lokomotiva je u pravom smislu riječi vatreno otvorila utakmicu te je nakon samo petnaestak minuta mogla voditi 2-0 ili 3-0. No, imala je tek jedan pogodak prednosti.

Domaćin je poveo u petoj minuti, na asistenciju Kačavende za 1-0 je pogodio Goričan. U 13. minuti Lokomotiva je imala dvije odlične šanse za povećanje vodstva. Prvo je, opet nakon asistencije Kačavende, okvir vrata pogodio Stojković, dok je odmah nakon toga Kačavenda žestoko potegnuo i milimetarski promašio za 2-0.

Potom se žestoka inicijativa domaćina smirila, ali je Lokomotiva i dalje bila bolja pa je pred kraj prvog dijela novu šansu imao Kačavenda, ali je njegov udarac zaustavio Zelenika. Varaždin tijekom prvih 45 minuta nije stvorio ni jednu pravu priliku.

Bolje je i drugi dio otvorila Lokomotiva, no u 51. minuti je uslijedila kazna nakon svih domaćih promašaja. Na odbijenu loptu najbolje je reagirao Puclin i pogodio za 1-1 u prvoj velikoj šansi gostujuće momčadi.

Nakon izjednačenja krenula je jaka kiša, ali i novi val domaćih napada. U 55. minuti je Zelenika zaustavio udarac Marića, dok je u 67. Tuci naciljao gredu.

U samoj završnici još je dva puta gostujući vratar Zelenika dovodio do očaja domaće igrače kada je zaustavljao opasne pokušaje Tucija i Stojkovića.

Završilo je tako podjelom bodova. Varaždin je ostao na četvrtom mjestu te ima bod manje od trećeg Osijeka, dok je Lokomotiva ostala osma i ima četiri boda manje od Varaždina.

Ranije tijekom nedjelje, u derbi utakmici 27. kola, nije bilo pobjednika. Na Rujevici su nogometaši Rijeke i Osijeka odigrali 1-1 (1-0) iako je Rijeka vodila sve do 94. minute. Pred gotovo kompletno ispunjenim tribinama i u odličnoj atmosferi Rijeka je vodila od 31. minute, kada je Matija Frigan pogodio s bijele točke pa sve do 94. minute. No, tada je Mihael Žaper glavom pogodio suparničku mrežu i postavio konačnih 1-1.

Osijek je zadržao treće mjesto na ljestvici, kao i tri boda prednosti u odnosu na Rijeku.

HNL, 27. kolo:

Lokomotiva - Varaždin 1-1 (Goričan 5 / Puclin 51)

Rijeka - Osijek 1-1 (Frigan 31-11m / Žaper 90+4)

Subota:

Gorica - Dinamo 1-1 (Mitrović 85 / Ljubičić 60)

Šibenik - Hajduk 2-3 (Dolček 64, Kvržić 90 / Livaja 45, Mlakar 53, Pukštas 59)

Petak:

Slaven Belupo - Istra 1961 2-0 (Mudražija 39, Krstanović 73)