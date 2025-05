Zekić šokirao regiju, srušio Zrinjski i Borac pa uzeo trofej. Večernjaku je otkrio za koga navija u Hrvatskoj

Borilački sport

Youtuber pobijedio Tysona, a sada traži meč protiv svjetskog prvaka: Želim ispisati jednu od najvećih priča

– Moj početak na Disneyevom kanalu, pa prelazak na YouTube, do naslova svjetskog prvaka, i to sve za šest, sedam godina! To je najveća i najbolja sportska priča koju svatko dijete može doživjeti. Ovdje sam kako bih inspirirao sljedeću generaciju i učinio ono što nitko dosad nije napravio u najtežem sportu na svijetu, a to je boks.