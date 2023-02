Zdravko Mamić: Izdali su me kao zadnje smeće. Montirano mi je suđenje, a nitko se ne bori za mene

Zdravko Mamić, nekadašnji alfa i omega Dinama, danas je bjegunac od hrvatskog pravosuđa i živi u Hercegovini. Proteklih tjedana o Mamiću se piše zbog borbi frakcija u Dinamu, ali i nove djevojke. Mamić je za srpski MozzartSport dao veliki intervju i prenosimo dijelove razgovora.

- Bio sam lud za Dinamom, tamo smo igrali nas tri brata. Dinamo mi je bio iznad života. To je bilo 2001. godine, u klub sam unio 12.000.000 eura. Posudio sam im beskamatno, bez garancije, bez drugih uvjeta. Zapravo, kad bismo dobili kredite od banaka koje sam stvorio, onda bih zadužio cijelu obitelj. Tata, mama, djed, pradjed, bivša supruga, sadašnja žena... Svi su mi dali imovinu za zalog koji koristi Dinamo. Ovo je nebeska nepravda što su mi napravili u Dinamu i Zagrebu. Bio je to klub u stečaju, ja sam ga digao iz pepela. Nije ovo današnji Dinamo, sad dolazite u najljepšu priču. Bili smo 700 metara pod zemljom, sve sam uspio vlastitim sredstvima. Dinamo se raspao, bez ijednog igrača... Tada smo došli predsjednik Barišić i ja, on je bio veliki biznismen u Siemensu, a ja sam bio luđak i entuzijast. I počeli smo graditi klub. I kada sam izgradio monstruma, koji pobjeđuje i osvaja trofeje, sad kad je 29. klub u Europi, sasvim je normalno da igramo Ligu prvaka ili Europsku ligu, shodno tome napravili smo viceprvaka i trećeg reprezentacija u svijetu... Dobio sam kao vođa cijele te priče da sam protjeran, da mi je montirano suđenje. I to u Hrvatskoj svi znaju i nitko se ne bori za mene. Izdan sam kao zadnje smeće - rekao je Mamić.

Je li sukob interesa da je Mamićev sin Mario radio na transferima igrača Dinama?

- Mogu vam nešto reći... Teoretski, da se ne lažemo, moralno je upitno da netko svog sina postavi za posrednika. Ali nema trenera na svijetu, direktora, predsjednika... Nema toga na svijetu da neki član obitelji nije uključen u posao. Pogotovo tamo gdje su velike pare. Nema posla od 10, 20 ili 30.000.000 eura na svijetu gdje se nije afirmirao. Mislite da netko drugi misli drugačije? Evo ti pametan, stavi dva predsjednika i dat će ti deset posto. Ne, stari. On će srediti svog odvjetnika, agenta i reći da možete raditi s njim. Tu nema slučaja. Bitno je da se posao obavlja legalno. U zadnjih 20 godina moje vladavine Dinamo je ostvario 2000 dolazaka i odlazaka igrača. Zašto je onih 1950 u kojima moj sin nije sudjelovao legalno i nitko ih ne revidira, a upitne su samo one u kojima je moj sin. Pa ljudi su uzimali... Da ne kažem sad. Mogao sam napraviti da od Modrića u klub dođe dva milijuna eura, a meni 20.000.000. Mene nitko nije mogao kontrolirati, kao što ne mogu kontrolirati niti jednog predsjednika na svijetu - rekao je Mamić i dodao:

- Tvrdim da je Dinamo najpošteniji klub, kao i za sebe. Nikada u životu nisam dobio opomenu da nešto platim. Kad dobijem kaznu za prebrzu vožnju, odmah je platim. Mom mozgu je nepoznato da netko neće platiti porez. Morali su me izmisliti.

Tvrdi i da ga je bivši premijer Ivo Sander tražio da pusti utakmicu Hajduku.

- Dinamo je otišao u stečaj, bio je dioničarsko društvo. Nema ništa. Nastavili smo kao udruga građana jer je Dinamo prevelik klub i nitko ga se nije usudio ugasiti. Te 2004. godine igrao se play-off i play-out, mi smo završili u play-outu, zvali smo to 'Liga za bedaka'. To su nam iskreirali rukovodioci Hajduk gdje su bili predsjednik Grgić, direktor Fiorentini i Igor Štimac. Bili sm oslabi, ali oni su nas dodatno gurnuli, da ne pričam kako. E, sljedeće sezone Hajduk je bio u još težoj situaciji. Nema šanse da ne budu u 'Ligi za bedaka'. Tada je premijer bio Ivo Sanader, veliki navijač Hajduka. On meni kaže: "Zdravko, pustite tu utakmicu Hajduku, nema smisla da igramo play-out, napravite sve". On razmišlja kao političar, iz Splita je, navija za Hajduk, Dalmacija mu je biračka baza. Odgovorio sam mu: "Šefe, ja majku rođenu ne puštam". Ali nisam ja toliko bahat. Dodao sam da nije tako lako namjestiti utakmicu kako si oni misle. Zamislite da dođem pred igrače i to im kažem, a budite sigurni, oni su kvarljiva roba, kada ga prvi put ne bi zadovoljio, on bi pričao da sam ga tjerao da namješta utakmice - rekao je Mamić i dodao:

- Poslije se igrala utakmica u Splitu. Padala je malo kiša, a ja sam iskoristio utjecaj na službena lica da se utakmica malo odgodi i da dobijem na vremenu. Uključila se i mašinerija i Hajduk nije završio u 'Ligi za bedaka'. Ja sam ispunio cilj i obećanje, a mi u zaostaloj utakmici krknemo Hajduk 1:0. I svi zadovoljni. Ja nisam neprijatelj Hajduku, oni su sve napravili da me uguraju u 'Ligu za bedaka', a ja sam ih izvukao od sramote. Kupio sam jednog igrača Hajduka da bi oni financijski mogli prijeći preko jedne prepreke. Neću reći o kome je riječ, prevelika je osoba. Ja Hajduk poštujem, ali volim ga pobijediti više od ičega. To je normalno, bio sam korektan prema njima, a oni su me spremili u zatvor. Ne kao klub, ali oni imaju 500 puta veću snagu u Hrvatskoj od nas.

Osvrnuo se i na Krešimira Antolića kojeg je doveo iz policije.

- Nije od policije. S ulice. Bio je u policiji, ali je dobio otkaz. Dao sam mu kruha, za rad s navijačima, osiguranje... Kad se dogodila ova moja nesreća, stavio sam njega i dvije svoje tajnice u upravu kluba. I sad su se prebacili. Poludjeli su... Antolić želi biti Mamić puta pet. Vlast ga je iskvarila, vjerovao je da će taj posao raditi bolje od mene. Neprijatelji su to iskoristili, gurali su priču da ako odustanu od mene, da nemaju fizički i telefonski kontakt, da će dobiti priliku da naprave stadion. Popušili su tu priču, žele biti slavni. Ne mogu ni kokošinjac sagraditi.

U Hrvatskoj je osuđen za izvlačenje novca iz Dinama.

- Od 100 svjedoka mene nitko nije optužio. Protiv Modrića i Lovrena, koji su govorili istinu, podnijeli su prijave za krivokletstvo. To se događa u Rusiji, gdje osvajaju drugo mjesto u svijetu, a tamošnji političari naravno obećavaju poništenje procesa. I poništili su ih, a meni se još sudi. Ali još mi se sudi jer su rekli istinu da nisam učinio ono za što me terete. To je takav rogonja, da ne postoji nigdje na svijetu. Ušli su u postupak da sam oštetio Dinamo i pravomoćno mi presudili. Ostavimo se toga da je suđenje montirano... Ali ja sam službeno osuđen i već tada plaćam odštetu od sedam i nešto milijuna eura, a oni to uzimaju u državni proračun?! Ako se na sudu dokaže da je to Dinamov novac, onda vratite novac klubu. Ima li igdje na zemlji? Kako to može biti vaš novac kad je to Dinamov novac?! To je jedini put u povijesti da je netko kome je presuđeno montiranom presudom platio sedam milijuna eura. I to sam učinio da mi obitelj ne vuku po blatu. Prijatelji su mojoj ženi posudili novac, ona je platila odštetu samo da prestane maltretiranje.

U kakvom je odnosu s Aleksandrom Vučićem?

- Nismo baš prijatelji. Upoznali smo se u Mostaru gdje mi se bratski radovao i gdje mi je kao ultras Delija čestitao na svim uspjesima Dinama. I zvao me da dođem u 'našu Zvijezdu'. Bio mi je to kompliment. Drugi kontakt je bio kada me je potražio na telefon u Međugorju i rekao mi da je u jednom restoranu u Beogradu i da će se potruditi da me ugosti u tom restoranu, a da će mi moji i njegovi prijatelji objasniti kako taj bi se sastanak dogodio. Tako da imam njegov otvoreni poziv da budem njegov gost u Beogradu. I nema hrvatskog dužnosnika koji se sastao s Vučićem, a da nije pitao za mene ili me pohvalio. Ne mogu reći ništa loše o njemu.