'Zalutali smo! Ovo nije bilo ni u komunističkoj Jugoslaviji. Dinamo može pasti samo na jedan način'

Samo jaki Hajduk s par pobjeda u nizu može naštetiti Dinamu. Izgubili smo neizvjesnost koju smo imali kada su četiri kluba konkurirala za naslov prvaka. No s našim financijskim mogućnostima osuđeni smo na neizvjesnost. Otišao je Oršić i hoće li to napraviti Ademi... Pitanje je imaju li u Dinamui adute koji će riješiti pitanje odlaska važnih igrača, to je Dinamo desetljećima radio jako dobro. Uvijek je u Dinamu nedostatak bio pitanje razvoja igrača, odnosno mlade momčadi, koje više ne postoje. To je najveći hendikep kluba u ovom trenutku.