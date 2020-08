Zdravko Mamić i dalje je moćan, ovom je čovjeku sredio posao

Zdravko Mamić pobjegao je iz Hrvatske zbog sudskog postupka, no i dalje kadrovira u Bosni i Hercegovini. Tamošnji mediji pišu da je sredio posao Damiru Milinoviću, nekadašnjem vatrenom koji danas radi kao trener.

Naime, GOŠK iz Gabele ostao je bez trenera nakon lošeg otvaranja nove sezone u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Uprava je krenula u potragu za novim trenerom, a onda je uskočio Mamić i preporučio im Milinovića.

- Blizu smo dogovora, ništa nije službeno, ali mislim da je to to. Sve će biti jasnije do četvrtka - kazao je prvi čovjek NK GOŠK Lujo Ilić za SportSport.ba.

Milinović je kao trener vodio Pomorac, Grobničan, Goricu, Novigrad, Cibaliju i Koper. U karijeri je, između ostalog, igrao za Dinamo, Rijeku, Bochum i Austriju Salzburg, a za hrvatsku reprezentaciju upisao četiri nastupa.