Zbog navijačkog ludila patit će Dinamo, Bišćan ima nove probleme. Uzvrat se igra u atmosferi linča

Huliganski izlet navijača Dinama u Atenu završio je tragično, došli su tamo napasti domaće navijače, to su i napravili s tragičnom, smrtnom posljedicom, a ozlijedili su još ljudi, među njima i djecu. Zbog toga je jučerašnja utakmica AEK-a i Dinama odgođena, Uefa je procijenila da iz sigurnosnih razloga taj susret (uz pritisak AEK-a) treba odgoditi. U dogovoru Uefe i dva kluba određeni su i novi termini dok se Dinamo u Ateni spremao za let za Zagreb.

Tako će se prva utakmica igrati u utorak 15. kolovoza, kad se trebala igrati uzvratna utakmica, a drugi susret bit će u Ateni u subotu 19. kolovoza.

Odmah nakon nemilih događaja u Ateni Dinamo je u svom priopćenju izrazio sućut obitelji preminulog i osudio nerede te izrazio zabrinutost. Predsjednik Dinama Mirko Barišić također se osvrnuo na događaje u Ateni.

Otpala utakmica s Varaždinom

– GNK Dinamo snažno osuđuje nemile događaje koji su se zbili u Ateni. U ime kluba i u svoje osobno ime izražavam najiskreniju sućut obitelji i roditeljima poginulog mladića. Također izražavam sućut i žaljenje našim sportskim prijateljima AEK-u. Dinamo će uporno dalje surađivati s Uefom da se ovakvi događaji ne samo spriječe nego da se i ne pomišlja na ovakve nerede. Uvjeren sam da ćemo u tome u budućnosti uspjeti. Suradnja s Uefom daje nam poticaj da u tome uspijemo – rekao je Barišić.

Zbog svega ovoga i odgode utakmice koja se trebala igrati u utorak u Ateni najviše će patiti Dinamo, a Igor Bišćan dobio je time samo nove probleme. Plavi su potrošili tri dana na put u Atenu i natrag, a utakmicu nisu odigrali. Uz to, odgodili su utakmicu HNL-a s Lokomotivom kako bi bili rasterećeniji i odmorniji između dvije utakmice s Grcima. A sad toga neće biti, igrat će u utorak u Maksimiru pa u subotu u Ateni. No to komplicira situaciju Dinamu i u budućim danima jer ne samo što će imati manje vremena spremati se za play-off Lige prvaka prođu li AEK ili Europske lige ako ne prođu, već će se zbog uzvratnog susreta u Ateni odgoditi i HNL susret Dinama i Varaždina, a upitna je i utakmice Rijeka - Dinamo. Tako će plavi imati možda tri odgođene utakmice HNL-a koje će onda morati negdje ugurati, teško ove jeseni, a ako ih prebace u proljetni dio, onda će plavi i tamo imati zgusnuti raspored.

Uz to što su izgubili od Hajduka i remizirali s Goricom te izgubili pet bodova, plavi su sad na petom mjestu, s dvije ili tri odgođene utakmice još će pasti u poretku i sigurno im psihološki neće biti lako gledati poziciju na kojoj se nalaze.

Bišćan sad mora raditi potpuno novi plan rada sa svojim igračima jer je sve potpuno poremećeno i dosadašnje ideje može baciti u smeće. AEK-u je ipak lakše zbog te odgode, oni nisu putovali, još nisu ni odigrali svoju prvu utakmicu prvenstva, a to što neće kod kuće 19. kolovoza igrati u prvom kolu protiv Panetolikosa, već dočekati Dinamo ne mijenja im puno planove, oni su kod kuće i mogu normalno raditi, dok je Dinamo putovao i gubio vrijeme.

Sve to nisu jedini problemi koji bi mogli zadesiti Bišćana ili dio njegovih igrača. Naime, plavi nisu pustili svoje stožerne igrače koji su na odlasku u nove klubove dok se ne odigraju utakmice s AEK-om. Sad to više neće biti 15. kolovoza, već se prolongira za još četiri dana. A pitanje je hoće li, primjerice, Feyenoord, u koji bi trebao otići Luka Ivanušec, čekati još tih nekoliko dana, ionako su ga željeli odmah i sigurno neće biti sretni ako im Ivanušec ne dođe odmah. Uz to ne znamo kakvi su dogovori s ostalim igračima koji su blizu odlaska, Dominik Livaković, Josip Šutalo i Bruno Petković imaju ponude, možda su i oni dobili obećanje da će ih Dinamo pustiti nakon 15. kolovoza, a sad bi moguće nove poslodavce trebali moliti za odgodu transfera.

Uzvrat u atmosferi linča

I ono najgore, Dinamo će 18. kolovoza ponovno putovati u Atenu, tada zacijelo grčka policija neće propustiti hrvatske huligane ako kojem i padne na pamet novi "izlet". No atmosfera kojom će Grci nakon pogibije svog navijača dočekati plave bit će užasna. Atmosfera je tamo i inače užarenija nego bilo gdje drugdje, a sad će to biti na razini linča pa će grčka policija imati težak i opasan posao čuvanja plavih. I onda bi u takvoj atmosferi plavi trebali igrati za prolazak, užas.