Zbog korone smo morali otpustiti puno ljudi, prije pandemije smo imali 20 zaposlenih pa pali na šest

Tijekom pandemije koronavirusa, tekvondo je bio jedan od najzatvorenijih sportova. Među borilačkim sportovima najkonzervativniji. Sve do kasne jeseni nigdje se ništa nije događalo, a i tada je to bilo vrlo “stidljivo”.

I zato će predstojeće Prvenstvo Europe u Sofiji, od četvrtka do nedjelje, biti veliki test za sve protagoniste. Kako za sportaše i njihove trenere tako i za organizatore koji će se morati držati strogih protuepidemijskih mjera.

Što je za najbolje hrvatske tekvondaše značila ta jednogodišnja izolacija pitali smo izbornika Tonija Tomasa?

– Svojedobno je Toni Kukoč kazao da su oni postali veliki igrači jer su imali jaku ligu pa im je svaka ligaška utakmica bila jak podražaj. Žuti nigdje nisu lako dobivali, ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, a kamoli u Srbiji, i ti podražaji su njih izgradili. Mi unutar Hrvatske imamo sjajne tekvondaše, ali klupa nam je kratka pa takav podražaj nismo imali. A i korona nas je razvalila. Sada se pokušavamo vratiti pa se prijavljujemo gdje god ima natjecanja.

Tomas je već deset godina izbornik, a nikad taj posao nije bio tako nezahvalan kao prošlih godinu dana.

– U jednoj godini sam se suočio s toliko nesretnih okolnosti koliko ih nije bilo u prethodnih devet zajedno. Pet reprezentativaca nam je preboljelo koronu, to su Lovre Brečić, Toni Kanaet, Ivan Šapina, Matea Jelić i Bruna Vuletić, a Toni Kanaet je k tome još i ruku slomio. Pojedinci su bili u samoizolacijama, nisu mogli trenirati pa ih je svega nekoliko da su normalno trenirali. Nakon svega neki imaju neadekvatnu kilažu.

A s kilažom je najviše problema imala Kristina Tomić kojoj, kao sportašici koja se stoički nosi s dijabetesom, nije lako održavati težinu od 49 kilograma.

– Ja sam njoj ponudio da nastupi u kategoriji više, do 53 kg, no ona je to odbila. Moja opcija nikad nije bila da ja nekome naređujem koliko će trenirati i s koliko kilograma će nastupati pa su ona i njen klupski trener preuzeli odgovornost za tu odluku.

Na EP-u će nastupiti svih troje kvalificiranih olimpijaca, a osim Kristine Tomić to su još i Toni Kanaet i Matea Jelić. Hoće li to za iste biti neka vrsta provjere “prolaznog vremena” u odnosu na najveći cilj, a to je olimpijska medalja?

– Njihovi rezultati i plasmani na rang-listama kazuju da će sve troje, budu li zdravi, kandidirati za medalju u Tokiju. A Prvenstvo Europe poslužit će da vidim kako se nose sa stresom, kako funkcionira komunikacija između nas. Usredotočeni smo na uspjeh na Olimpijskim igrama, jer tamo se dijele ulaznice za vječnost, pa se na rezultat na EP-u nećemo toliko osvrtati. Doduše, onima koji neće ići na Olimpijske igre europska medalja će biti itekako važna, za njih će EP biti vrhunac, a takvih je sportaša puno.

Na istoj lokaciji, ali u svibnju, održat će se i olimpijski kvalifikacijski turnir.

– Mi možemo kvalificirati još samo jednog muškog sudionika, a ja se nadam da ćemo u tome i uspjeti.

Negdje u svibnju trebalo bi se zbiti i cijepljenje hrvatskih olimpijaca.

– Ja ne mogu nikome kazati što će odlučiti po tom pitanju, no ako država izdvaja sredstva za njihov razvoj, pripreme, stipendije, njihov je posao da brane boje države. Koliko imam saznanja, Matea Jelić i Toni Kanaet će se cijepiti baš kao i ja jer osobno osjećam odgovornost i obvezu da nastupim na Olimpijskim igrama u najboljem mogućem izdanju.

Osim što je izbornik, Tomas je osnivač i glavni trener, članstvom, najvećeg splitskog kluba, po broju vježbača većeg i od Hajduka.

– Nažalost, zabranom treninga u dvoranama sve se osulo. Puno ljudi smo morali otpustiti jer 70 posto naših sredstava dolaze od vlastitih prihoda, a njih nije bilo. I zato smo morali neke ljude otpustiti, no jezgru smo zadržali. Prije pandemije imali smo 20 zaposlenih ljudi pa je to palo na šest, a sada smo neke vratili. Radili smo u Splitu na deset lokacija, a sada radimo treninge na otvorenom. Treneri iznesu tatami ispred dvorane i mi odradimo trening, no nije to ono pravo. Prošle smo godine preko zoom aplikacije imali 380 vježbača, što je jako puno, ali ni to nije ono pravo. Prije pandemije smo imali više od 1000 vježbača i sada razvijamo akcijski plan da ih opet imamo toliko.

Na Europskom prvenstvu koje počinje danas Hrvatska će imati predstavnike u svih 16 težinskih kategorija.

Tekvondašice: 46 kg: Lena Stojković, 49 kg: Kristina Tomić, 53 kg: Lea Špehar, 57 kg: Nikita Glasnović, 62 kg: Bruna Vuletić, 67 kg: Matea Jelić, 73 kg: Doris Pole, preko 73 kg: Iva Radoš; tekvondaši: 54 kg: Luka Turkalj, 58 kg: Marko Lipovac, 63 kg: Lovre Brečić, 68 kg: Deni Andrun Razić, 74 kg: Marko Golubić, 80 kg: Toni Kanaet, 87 kg: Ivan Šapina, preko 87 kg: Ivan Vrgoč