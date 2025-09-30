Zbog bolova u trbuhu Filip ostao bez medalje, Marin odustao zbog pada s bicikla

Nakon zlata 2023., Nika Rimaj ponovo se popela na postolje balkanskog prvenstva u triatlonu osvajanjem srebrne medalje iza prvoplasirane Sinem Francisce Tous Servere a ispred trećeplasirane Mürye Karayel (obje iz Turske).

- Balkansko prvenstvo ove godine održavalo se nedaleko od Istanbula u gradiću Mundanya na obali Mramornog mora.

Po dolasku, dan prije utrke puhao je poprilično jak vjetar pa su na sastanku rekli da bi čak mogao biti i samo duatlon. Meni bi to bilo super, ali Filip se sigurno s tim ne bi složio.

Na dan utrke vjetar se smirio pa je ipak bio triatlon. S cijelom utrkom sam generalno zadovoljna, plivanje nije bilo toliko loše, na biciklu sam vrlo brzo stigla grupu ispred a trčanje je bilo dobro kao na većini utrka - rekla je Nika Rimaj.

U muškoj konkurenciji Filip Vilenica bio je osmi.

- More je bilo dosta valovito što se pokazalo da odgovara mom stilu plivanja te sam iz vode izašao kao vodeći. Formirala se prva grupa od nas desetak i vozilo se dosta opasno po zavojima, bez poštenog tempa, pa sam odlučio iskoristit bolji zavoj i napasti grupu.

Prvo su mi se dva sportaša pridružili u "breakawayu", no nisu dugo ostali pa sam ostao solo u bijegu. Malo prije ulaska u zadnji krug grupa me spojila pa sam ostatak odvozio s grupom.

Brzi T2 omogućio mi je jak početak trčanja, no bol u trbuhu me ograničila na putu do boljeg krajnjeg rezultata.

Osmo mjesto na kraju, korisni bodovi su skupljeni, a da je moglo biti bolje, moglo je - priča Filip Vilenica.

Uz Niku i Filipa, na utrci je trebao nastupiti i Marin Stipčević koji je nažalost na treningu nekoliko dana prije natjecanja pao s bicikla i morao odustati od natjecanja zbog ozbiljnije ozljede.