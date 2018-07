Zavrtjet će vam se: Evo koliko koštaju ulaznice za utakmicu Hrvatske

Pred hrvatskim nogometašima večeras je veliki ispit, u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva igrat će protiv Rusije. vatreni su znatno kvalitetniji od svojih protivnika, ali ipak se radi o domaćinu kojem će publika davati vjetar u leđa pa će biti iznimno teško.

Kladionice vjeruju u nas, ali igrači moraju biti oprezni i ne smiju podcijeniti protivnika. Izbornik Zlatko Dalić čini sve što je u njegovoj moći da smanji euforiju i pripremi igrače za težak susret.

- Ne možemo birati protivnika, bio to domaćin SP-a ili netko drugi. No, naši igrači igraju velike utakmice i to za njih ne bi trebao biti problem. Trebamo igrati svoju igru - rekao je Dalić

Utakmica se igra u Sočiju, na stadionu Fišt koji sada može primiti više od 47 tisuća gledatelja. Rusi će biti premoćni na tribinama, našima je prodano tek nešto više od dvije tisuće ulaznica, ali i dalje se snalaze na razne načine. Primjerice, prije početka prvenstva Argentinci su kupovali ulaznice za ove susrete jer su bili uvjereni da će biti prvi u grupi i da će biti u ovom dijelu ždrijeba.

Sad se žele riješiti tih ulaznica, ali traže puno novca. Ruski mediji tvrde da su cijele postale prilično paprene, da neki za njih traže čak dvije tisuće eura, što je gotovo 15 tisuća kuna za jednu ulaznicu.

