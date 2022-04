Zašto su Modrić, Messi i Ronaldo uspješni nogometaši? Radili su ono što današnja djeca ne rade

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić izabran je za nogometaša tjedna Lige prvaka temeljem glasova skupljenih na internetskoj stranici UEFA-e, priopćio je u četvrtak organizator tog natjecanja UEFA.

Realov veznjak Modrić proglašen je najboljim igračem (MVP) četvrtfinalne utakmice između Real Madrida i Chelsea, a zatim i igrač tjedna ispred Raula Albiola (Villarreal), Johna Stonesa (Manchester City) i Konstantinosa Tsimikasa (Liverpool).

Modrić je svojim poznatim udarcem vanjskim dijelom stopala dodao loptu za pogodak koji je u utorak navečer pogurao Real Madrid u polufinale Lige prvaka, a klub je dan kasnije priopćio kako se takva dodavanja ne vježbaju na njihovim treninzima.

"To je nešto prirodno što ima Luka. To se ne trenira. On se rodio s time, živi s time i to koristi," rekao je dužnosnik Real Madrida za Hinu.

Real Madrid je gubio na svom terenu 0-3 od europskog prvaka Chelsea, no onda je Modrić u 80. minuti atraktivno uputio loptu mladom brazilskom napadaču Rodrygu koji ju je proslijedio u mrežu za 1-3. Time je odveo utakmicu u produžetak u kojem je "Kraljevski klub" zabio za 2-3 pa prošao dalje zbog prethodne pobjede od 3-1 u Londonu.

Utakmicu je pratio Iker Casillas, bivši vratar i kapetan Real Madrida, napomenuvši kako je to neuobičajen način dodavanja lopte.

"Postavio je vanjski dio stopala na način na koji mi to ne bi smo bili u stanju učiniti niti za godinu dana," poručio je preko Twittera. Casillas je ponikao u Real Madridu braneći njegovu mrežu od 2000. do 2015. a sada radi za klupsku zakladu.

Real Madrid je odmah nakon utakmice na svojoj internetskoj stranici objavio video isječak tog dodavanja uz riječi "Majstorsko dodavanje Modrića vanjskom i Rodrygova golčina".

Za vrijeme utakmice je nekoliko poznatih nogometaša komentiralo na društvenim mrežama način dodavanja koje se posljednjih godina ne viđa često u elitnom nogometu.

"Živio nogomet! Modrićeva asistencija godine. Kakva utakmica," napisao je Cesc Fabregas, vezni igrač Monaca koji je nekoć nosio dres Chelsea, Barcelone i Arsenala.

Juan Roman Riquelme, 43-godišnji dopredsjednik argentinskih Boca Juniorsa te bivši ofenzivni vezni Barcelone i Villarreala, istaknuo je: "Lukino dodavanje, frajeru!".

Zašto je udarac kakav je oduševio i publiku na Santiago Bernabéu tako rijedak u današnjem nogometu objašnjava Alvaro Benito, trener podmlatka Real Madrida od 2016. do 2019. godine. On navodi dva razloga.

"Prvi je društveni, odnosno djeca više ne provode vrijeme s loptom na ulici gdje mogu sati izvoditi improvizirane udarce te ih uvježbavati. A drugi je način rada u klubovima gdje ne dopuštaju djeci da tako pucaju," rekao je u razgovoru za udrugu stranih dopisnika u Španjolskoj (ISMAS).

Smatra kako su se veliki igrači Modrić (36), Lionel Messi (34) i Cristiano Ronaldo (36) kao djeca igrali s loptom što je bilo ključno da razviju talent.

"Dječaci više ne igraju nogomet na ulici. Ja sam čitav dan provodio s loptom. Trenirao bih, a zatim bih nastavio igrati mali nogomet s prijateljima, ili bih sam u nekom dvorištu nabijao loptu u zid. Danas dječaci sjede s tabletima i mobitelima," rekao je.

"Jednom sam kao trener, tijekom istezanja na treningu, upitao dječake iz podmlatka Real Madrida: 'Dečki koliko vi dnevno sati provedete igrajući nogomet?'. Gledali su me u čudu, a onda mi odgovorili: 'Igramo kada dođemo ovdje, na trening'. Na to sam im odgovorio da iskoriste svaki trenutak koji god imaju da rade na tehnici", izjavio je.