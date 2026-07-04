Kovačić najbolji dodavač, jedan Hrvat u ovoj statističkoj kategoriji je među najboljima na prvenstvu

Hrvatska je u šesnaestini finala zaključila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, što znači da je vrijeme za presjek onoga što su naši igrači radili na terenu u ove četiri utakmice. Ovdje ćemo se specifično usredotočiti na statističke elemente, a ne na sam dojam. Nije naodmet imati i takav presjek.

Nijedan reprezentativac Hrvatske na ovom turniru nije postigao više od jednog pogotka. Mrežu su po jednom zatresli Martin Baturina, Petar Musa, Ante Budimir, Petar Sučić, Nikola Vlašić i Ivan Perišić. Slična je situacija i kada su u pitanju asistencije – po jednu su upisali Petar Sučić, Ivan Perišić, Josip Stanišić, Mateo Kovačić i Luka Modrić. Idemo zaroniti u nešto dublju statistiku. Najbolji dodavač Hrvatske na turniru bio je Mateo Kovačić, s točnosti dodavanja od nevjerojatnih 96 posto, a u toj kategoriji su ga slijedili Luka Modrić i Josip Šutalo s točnosti dodavanja od 90 posto. Najviše dodavanja po utakmici, i općenito, ali i onih dugih lopti, uputio je stoper Marin Pongračić koji je dao važan doprinos u izgradnji igre. Najbrži igrač Hrvatske na ovom turniru, ali i četvrti najbrži igrač sveukupno na ovom turniru (barem zasad) je Josip Stanišić, koji je ubilježio brzinu od 35,9 kilometara na sat. Stanišić je ujedno i igrač koji je najviše pretrčao na ovom turniru, točno 42,5 kilometra, ispred neuništivog Ivana Perišića koji je pretrčao 41,5 kilometar.

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Ta dva igrača vatrenih prednjače i u odrađenim sprintevima, Stanišić ih je odradio 196, a Perišić 183. Naša dva dragulja sredine terena, Martin Baturina i Petar Sučić, imala su najviše kontakta sa suparničkim igračima. Baturina je izborio čak 14 prekršaja, što ga svrstava na drugo mjesto među svim igračima na turniru u toj statističkoj kategoriji. Sučić je, pak, među vatrenima počinio najviše prekršaja – ukupno sedam. Baturina je ujedno i uvjerljivo najbolji hrvatski dribler na turniru, s dva i pol uspješna driblinga na utakmici, s visokom uspješnosti od 83 posto. Što se tiče obrambenih kategorija, najviše uspješnih startova po utakmici ubilježio je Nikola Vlašić (2,7), najviše presječenih dodavanja po susretu imao je Josip Šutalo (1,5), dok je najviše očišćenih opasnosti po dvoboju (6,3) ubilježio Marin Pongračić.