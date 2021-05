Zar je zaslužio takve riječi? Obrušio se na bivšeg Vatrenog oštrim riječima

"Ne želim govoriti o nikakvim imenima koje smo već spominjali. Za mene je on gotova priča i pokušat ću pronaći neka nova lica. Nije moj stil sastajati se s ponovo s pojedincima čiji stavovi i i stil nama ne odgovaraju", rekao je predsjednik Bešiktaša Ahmet Nur Cebi, a ciljao je pod time na hrvatskog napadača Marija Mandžukića.

Naime, dugogodišnji klub Domagoja Vide spominjao se kao moguća Mandžina destinacija nakon raskida suradnje s Milanom, a nije se to činilo toliko nevjerojatno budući da ga je turski klub htio i prije nego li se bivši Vatreni odlučio za Rossonere. No, čini se kako mu je upravo to predsjednik Bešiktaša zamjerio.

Iako je u talijanskom velikanu dosta vremena proveo na klupi, sigurno je da će ga tamošnja publika, a i klub upamtiti za sva vremena jer nije Mandžo slučajno jedan od najposebnijih Hrvata u povijesti nogometa. Slavonac velikog srca u ožujku je zaključio kako ''nije zaradio plaću'' pa ju je odlučio donirati u humanitarne svrhe, a budući da se zbog ozljeda nije naigrao niti u travnju, čini se da će to učiniti i s tom plaćom.

- Bilo je zadovoljstvo igrati za Milan. Zahvalan sam klubu što mi je dao priliku, stručnom stožeru na predanom poslu i suigračima koji su ne samo odlični igrači, već i sjajna grupa ljudi - napisao je Mandžukić u oproštaju od Milana, a nije dao naslutiti što bi mogla biti njegova iduća destinacija.