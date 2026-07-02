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PRVI DOJMOVI

Barbarez u suzama odgovarao na pitanja: 'Volim sve ove ljude, momci zaslužuju kompliment'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 04:46

Teško je ponavljati priče iz Walesa i protiv Italije u Zenici. Bilo je par dobrih situacija, na kraju krajeva primite gol iz slobodnjaka

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispala je sa Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bolji je u šesnaestini finala bio jedan od domaćin natjecanja SAD s 2:0. Folarin Balogun doveo je Amerikance u vodstvo na samom kraju prvog dijela, u 45. minuti. Isti igrač zamalo se pretvorio u tragičara svoje momčadi kada je u 64. minuti zaradio crveni karton zbog neopreznog starta na Tarika Muharemovića. Na kraju je Malik Tillman u 82. minuti iz slobodnog udarca zabio za 2:0.

Izbornik Zmajeva Sergej Barbarez u više navrata je rekao kako je cilj ove generacija plasman na Euro 2028., ali kako su i sada postigli veliki uspjeh. Ovaj poraz vrlo mu je teško pao, pa je nakon utakmice na pitanja novinara odgovarao kroz suze.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

- Kad izgubite uvijek je zato jer nešto nedostaje. Utakmicu smo imali pod kontrolom, a onda primimo gol iz naše pogreške. U drugom poluvremenu probali smo sve, ovi dečki zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam sretan iako je tužan dan.

Ovoga puta nije bilo izjednačenja.

- Teško je ponavljati priče iz Walesa i protiv Italije u Zenici. Bilo je par dobrih situacija, na kraju krajeva primite gol iz slobodnjaka. To vam je sport.

Poruka za navijače?

- Volim sve ove ljude koji nas podržavaju. Cijelu Bosnu i Hercegovinu - rekao je Barbarez pa naglo otišao.
Ključne riječi
Sergej Barbarez SP 2026. Nogometna reprezentacija BiH

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