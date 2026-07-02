Ako ste prespavali: Belgija izvela nevjerojatan preokret, BiH ispala sa SP-a

Kasno sinoć i rano jutros po hrvatskom vremenu odigrane su dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Belgija je nakon nevjerojatnog preokreta izbacila Senegal, dok je SAD bio bolji od BiH. Upravo se ove dvije reprezentacije sastaju u osmini finala.

Na rubu ispadanja sa Svjetskog prvenstva bili su nogometaši Belgije, ali su na kraju dramatične borbe u Seattleu izborili prolaz u osminu finala pobjedom poslije produžetaka 3-2, 2-2 (0-1) protiv Senegala.

Itekako žalosni nakon ovog susreta mogu biti nogometaši Senegala koji su do 86. minute zasluženo vodili 2-0, a Belgija uopće nije izgledala kao momčad koja se može spasiti poraza.

Senegal je poveo u 24. minuti pogotkom Habiba Diarre, dok je u 51. bilo 2-0 nakon odlične akcije i lijepog pogotka Ismaila Sarra. Sve do 86. minute Senegalci su vrlo jednostavno čuvali dva gola prednosti, a onda se dogodio povratak Belgije u susret.

Romelu Lukaku je smanjio u 86. minuti, dok je u 89. Youri Tielemans bio strijelac za 2-2 i odlazak u produžetke. Sve do same završnice drugog produžetka bilo je 2-2, a onda je Tielemans u 126. pogodio s bijele točke za konačnih 3-2 Belgije.

Nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država igrat će u osmini finala Svjetskog prvenstva, kojem je jedan od tri domaćina, nakon 2-0 (1-0) pobjede u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine.

Zasluženo su američki nogometaši slavili protiv BiH, a prolaz dalje su im osigurali Folarin Balogun golom u 45. minuti te Malik Tillman, koji je bio strijelac iz slobodnog udarca u 82. minuti za 2-0.

Imala je Bosna i Hercegovina igrača više od 64. minute, kada je kod rezultata 1-0 isključen strijelac Balogun, ali niti to vrijeme nije iskoristila za prave šanse pred suparničkim vratima.