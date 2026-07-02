Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REZIME DANA

Ako ste prespavali: Belgija izvela nevjerojatan preokret, BiH ispala sa SP-a

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/5
Autori: Vecernji.hr , Hina
02.07.2026.
u 07:07

Na rubu ispadanja sa Svjetskog prvenstva bili su nogometaši Belgije, ali su na kraju dramatične borbe u Seattleu izborili prolaz u osminu finala pobjedom poslije produžetaka 3-2, 2-2 (0-1) protiv Senegala.

Kasno sinoć i rano jutros po hrvatskom vremenu odigrane su dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Belgija je nakon nevjerojatnog preokreta izbacila Senegal, dok je SAD bio bolji od BiH. Upravo se ove dvije reprezentacije sastaju u osmini finala.

Na rubu ispadanja sa Svjetskog prvenstva bili su nogometaši Belgije, ali su na kraju dramatične borbe u Seattleu izborili prolaz u osminu finala pobjedom poslije produžetaka 3-2, 2-2 (0-1) protiv Senegala.

Itekako žalosni nakon ovog susreta mogu biti nogometaši Senegala koji su do 86. minute zasluženo vodili 2-0, a Belgija uopće nije izgledala kao momčad koja se može spasiti poraza.

Senegal je poveo u 24. minuti pogotkom Habiba Diarre, dok je u 51. bilo 2-0 nakon odlične akcije i lijepog pogotka Ismaila Sarra. Sve do 86. minute Senegalci su vrlo jednostavno čuvali dva gola prednosti, a onda se dogodio povratak Belgije u susret.

Romelu Lukaku je smanjio u 86. minuti, dok je u 89. Youri Tielemans bio strijelac za 2-2 i odlazak u produžetke. Sve do same završnice drugog produžetka bilo je 2-2, a onda je Tielemans u 126. pogodio s bijele točke za konačnih 3-2 Belgije.

Nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država igrat će u osmini finala Svjetskog prvenstva, kojem je jedan od tri domaćina, nakon 2-0 (1-0) pobjede u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine.

Zasluženo su američki nogometaši slavili protiv BiH, a prolaz dalje su im osigurali Folarin Balogun golom u 45. minuti te Malik Tillman, koji je bio strijelac iz slobodnog udarca u 82. minuti za 2-0.

Imala je Bosna i Hercegovina igrača više od 64. minute, kada je kod rezultata 1-0 isključen strijelac Balogun, ali niti to vrijeme nije iskoristila za prave šanse pred suparničkim vratima.
Ključne riječi
BiH reprezentacija Belgija reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
LE
Levanto
07:28 02.07.2026.

Senegal - Belg.2:0. I ovi im.utrpaju dva gola u deset min.. Srića ili koji vrag ? Seneg. su bili bolji.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!