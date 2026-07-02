Pobjeda u 90 ili 120 minuta! Penale treba izbjeći, u njima su Portugalci specijalisti

U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva. Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima 7 pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.

Livaković u lošijem nizu

Posljednji međusobni ogled ove dvije selekcije na velikom natjecanju, na Euru 2016., otišao je u produžetke, što bi – kad su s druge strane Portugalci – u Torontu poželjno bilo izbjeći. Osim što su tada Hrvatsku svladali 1:0 pogotkom u 117. minuti, u finalu su i Francusku pobijedili istim ishodom pogotkom u 109. minuti. Međutim, Portugalci nisu eksperti samo za produžetke nego i za jedanaesterce – dakle, i taj bismo scenarij u Torontu trebali izbjeći. Evo i zašto: portugalska reprezentacija posjeduje nevjerojatnu mentalnu čvrstinu u trenucima najvećeg pritiska.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok se za mnoge velike momčadi izvođenje jedanaesteraca smatra lutrijom i svojevrsnim prokletstvom, za Portugal je postalo gotovo pa specijalnost. Tijekom povijesti čak su pet puta na velikim natjecanjima slavili nakon raspucavanja s bijele točke, a posljednji takav pothvat dogodio se u finalu Lige nacija 2025. godine, kada su u Münchenu svladali vječne rivale Španjolce s 5:3 nakon što je utakmica završila 2:2.

Priča o portugalskoj dominaciji u penalima počela je protiv jednog te istog protivnika, Engleske; najprije su je na penale izbacili u četvrtfinalu Eura 2004., a potom i u četvrtfinalu SP-a 2006. godine. Te dvije dramatične pobjede već su stvorile mit o portugalskoj nepobjedivosti u najstresnijim trenucima. Desetljeće poslije, na putu do svoje prve europske titule, Portugal je ponovno morao proći kroz iglene uši jedanaesteraca, ovoga puta pala je Poljska. Svi portugalski izvođači bili su precizni, a vratar Rui Patrício obranio je jedan šut s bijele točke.

Moderna era portugalskog nogometa iznjedrila je novog majstora za penale, vratara Porta Dioga Costu. Njegova reputacija počela se graditi na Euru 2024., gdje je u osmini finala protiv Slovenije obranio čak tri jedanaesterca i donio Portugalu pobjedu od 3:0 u raspucavanju nakon utakmice bez golova. Njegov vrhunac stigao je godinu dana poslije, u već spomenutom finalu Lige nacija protiv Španjolske, kada je obranio penal Alvaru Morati te tako potvrdio status jednog od najboljih vratara na svijetu kada je posrijedi zaustavljanje udaraca s bijele točke. Njegova pojava na golu ulijeva ogromno samopouzdanje suigračima i unosi nemir u protivničke izvođače, čime Portugal dobiva psihološku prednost i prije nego što raspucavanje uopće počne.

A kako u ovoj disciplini – koja je također jedan od mogućih scenarija danas u Torontu – stoji Hrvatska? Naravno, još je svježe sjećanje na čak četiri pobjede vatrenih u raspucavanju jedanaesteraca na dva posljednja svjetska prvenstva, protiv Danske, Rusije, Japana i Brazila, u kojima su najveći heroji bili vratari Subašić i Livaković. Zahvaljujući njima, Hrvatska je jedina reprezentacija na svijetu koja na SP-ima ima stopostotan učinak u raspucavanju penala, 4 od 4, zatim Njemačka ima četiri pobjede i jedan poraz, a rekorder Argentina šest pobjeda i jedan poraz.

Međutim, u posljednja dva sudbonosna nastupa u Ligi nacija hrvatska reprezentacija doživjela je dva šokantna poraza na jedanaesterce: u finalu 2023. godine od Španjolske u Rotterdamu 4:5 nakon 0:0 u 120 minuta igre, te u četvrtfinalu 2025. u Parizu od Francuske također 4:5, nakon 0:2 u 120 minuta igre.

U obje te dramatične utakmice za Hrvatsku je branio Dominik Livaković i u njima se suočio s do tada nedoživljenom situacijom: nije obranio nijedan od čak 13 jedanaesteraca zaredom u raspucavanjima. Kada tome dodamo kako je u četvrtfinalu SP-a 2022. Brazilac Marquinhos iz penala pogodio stativu te kako su mu zabili Messi u polufinalu SP-a, zatim Brazilac Thiago u Orlandu, pa Harry Kane u skandalozno poklonjeno-ponovljenom u Arlingtonu – dolazimo do brojke od čak 17 penala zaredom koje naš vratar nije uspio obraniti u dresu Hrvatske. A Dominik Livaković figurira kao naš najbolji pojedinac na Svjetskom prvenstvu 2026., onaj u kojega gledamo kao u Boga kad god zaškripi i u kojega ćemo se uvijek pouzdati.

Modrić najiskusniji u 11-ercima

Od 26-orice igrača koje je Dalić poveo na SP 2026., jedanaesterce za Hrvatsku, u igri i u raspucavanjima, izvodili su: Modrić (14 zabijenih/4 promašaja), Kramarić (4/1), Perišić (2/1), Vlašić (3/1), Mario Pašalić (3/0), Marco Pašalić (1/0), Moro (1/0), Jakić (1/0), Ćaleta-Car (1/0), Budimir (1/0), Baturina (0/1), Stanišić (0/1), Kovačić (0/1).

Da zaključimo, Portugalce se u Torontu preporučuje slomiti u 90 minuta ili 120 minuta – prvi put na velikom natjecanju i za oproštaj Ronalda od svjetskih prvenstava. A onda ponovno u Teksas!