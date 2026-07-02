Hrvatska večeras neće spavati, evo gdje možete gledati spektakl s Portugalom

U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva.

Utakmicu možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos bit će na i portalu Večernjeg lista. Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta pa ćemo vas tijekom cijelog dana i noći izvještavati o najvažnijim informacijama.

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Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima 7 pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.

Pobjednik dvoboja između Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva ide na boljeg iz susreta između Španjolske i Austrije.