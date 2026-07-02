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OD 1 U NOĆI

Hrvatska večeras neće spavati, evo gdje možete gledati spektakl s Portugalom

Zagreb: Slavlje navijača na trgu nakon pobjede Hrvatske
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 07:31

Utakmicu možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos bit će na i portalu Večernjeg lista. Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta pa ćemo vas tijekom cijelog dana i noći izvještavati o najvažnijim informacijama.

U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva. 

Utakmicu možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos bit će na i portalu Večernjeg lista. Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta pa ćemo vas tijekom cijelog dana i noći izvještavati o najvažnijim informacijama.

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Zagreb: Slavlje navijača na trgu nakon pobjede Hrvatske
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Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima 7 pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.

Pobjednik dvoboja između Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva ide na boljeg iz susreta između Španjolske i Austrije.

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Ključne riječi
SP 2026. Portugal reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Komentara 1

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BM
Balkanezerska-Muka
08:12 02.07.2026.

Hrvatska večeras neće dokoljubno sanjati, evo gdje možete gledati spektakl s Portugalom i poneki golić Ronalda i kompanije.

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