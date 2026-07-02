Što pišu regionalni mediji nakon ispadanja BiH? Srpski mediji vrlo oštri prema Zmajevima

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispala je u šesnaestini finala svjetskog prvenstva. Bolja od Zmajeva bila je selekcija Sjedinjenih Američkih Država s 2:0 golovima Folarina Baloguna i Malika Tillmana. Igrači BiH odigrali su vrlo dobro utakmicu, a na trenutke su bili i bolji protivnik.

Utakmica je izazvala veliki interes u susjednim zemljama. Evo što su različiti portali iz regije pisali o nastupu Bosne i Hercegovine na njenom tek drugom Svjetskom prvenstvu.

Sportsport.ba piše kako je "bilo lijepo dok je trajalo". Dodaju i kako je defenzivna postavka izbornika Sergeja Barbareza dozvolila Amerikancima da ih visoko napadnu, a drugi pogodak pao je u trenucima kada je BiH mogla do izjednačenja.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Klix.ba svoje reprezentativce prikazao je kao heroje nacije: "Iako je poraz bolan, posebno zbog načina na koji je utakmica završila, nitko u Bosni i Hercegovini večeras nema pravo na kritiku. Ova podmlađena ekipa, od koje se prije samih kvalifikacija malo toga očekivalo, pokazala je kako se gine za državni dres i učinila nas je ponosnim do neba. Zato, Zmajevi, hvala vam za besane noći, hvala vam za povijesni uspjeh" - napisali su.

Na istom tragu je i Dnevni avaz koji ističe kako se igrači Bosne i Hercegovine kući mogu vratiti s ponosom i dignutom glavom jer su uspjeli što nitko prije ove generacije nije - izborili nokaut-fazu Svjetskog prvenstva i podigli naciju na noge.

Puno oštriji u svojim komentarima bili su srpski mediji pa tako Sportal piše kako je igra Zmajeva bila "blijeda", dok Telegraf tvrdi da je SAD srušio bezidejne susjede. B92 pak piše kako je BiH stigla do mosta Golden Gate (spominje se u pjesmi Dubioze Kolektiv), ali se nije asimilirala.

Portal Vijesti iz Crne Gore piše kako je san Bosne i Hercegovine završen na kalifornijskome suncu, ali će Zmajevi dugo pamtiti let. Slovenski mediji nisu popratili utakmicu uživo.