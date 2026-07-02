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ŠOKANTNO

Legendarni Englez o isključenju ključnog igrača SAD-a: 'Nema veze s crvenim kartonom'

Premier League - Aston Villa v Fulham
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 04:24

Muharemović je nasreću prošao bez teže ozljede te je završio utakmicu, dok je Balogun morao ranije u svlačionicu

Nogometna reprezentacija SAD-a prošla je u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva zahvaljujući 2:0 pobjedi nad selekcijom Bosne i Hercegovine. Ova pobjeda još je impresivnija kada se u obzir uzme da su Amerikanci više od pola sata igrali s igračem manje.

Prvi napadač SAD-a Folarin Balogun dobio je direktni crveni karton zbog gaženja stajne noge stopera BiH Tarika Muharemovića. Start je izgledao slično onome Lionela Messija iz prvog kola protiv Alžira kada je veliki Argentinac prošao nekažnjeno. Izgledalo je zaista ružno te se na trenutak činilo da je stoperu Zmajeva pukla noga.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso

Muharemović je nasreću prošao bez teže ozljede te je završio utakmicu, dok je Balogun morao ranije u svlačionicu. O cijeloj situaciji oglasio se bivši engleski branič i jedan od najcjenjenijih komentatora u svijetu nogometa - Rio Ferdinand.

- Balogun je isključen - u punoj brzini ovo nema veze s crvenim kartonom, zbog usporene snimke izgleda šokantno! Nesreća. Idemo SAD - napisao je na društvenim mrežama.

Balogun je bio strijelac prvog pogotka Amerikanaca u 45. minuti nakon greške obrane BiH. Drugi pogodak pao je u 82. minuti kada je Malik Tillman majstorski zabio iz slobodnog udarca.
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Rio Ferdinand Crveni karton Folarin Balogun Američka nogometna reprezentacija BiH nogometna reprezentacija SP 2026.

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