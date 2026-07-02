Legendarni Englez o isključenju ključnog igrača SAD-a: 'Nema veze s crvenim kartonom'

Nogometna reprezentacija SAD-a prošla je u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva zahvaljujući 2:0 pobjedi nad selekcijom Bosne i Hercegovine. Ova pobjeda još je impresivnija kada se u obzir uzme da su Amerikanci više od pola sata igrali s igračem manje.

Prvi napadač SAD-a Folarin Balogun dobio je direktni crveni karton zbog gaženja stajne noge stopera BiH Tarika Muharemovića. Start je izgledao slično onome Lionela Messija iz prvog kola protiv Alžira kada je veliki Argentinac prošao nekažnjeno. Izgledalo je zaista ružno te se na trenutak činilo da je stoperu Zmajeva pukla noga.

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Muharemović je nasreću prošao bez teže ozljede te je završio utakmicu, dok je Balogun morao ranije u svlačionicu. O cijeloj situaciji oglasio se bivši engleski branič i jedan od najcjenjenijih komentatora u svijetu nogometa - Rio Ferdinand.

- Balogun je isključen - u punoj brzini ovo nema veze s crvenim kartonom, zbog usporene snimke izgleda šokantno! Nesreća. Idemo SAD - napisao je na društvenim mrežama.

Balogun je bio strijelac prvog pogotka Amerikanaca u 45. minuti nakon greške obrane BiH. Drugi pogodak pao je u 82. minuti kada je Malik Tillman majstorski zabio iz slobodnog udarca.