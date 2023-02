Zaposlenici optužuju Antolića za seksualno uznemiravanje, teror, prijetnje i lažno predstavljanje!

Borba za vlast u Dinamu traje, a suprotstavljene strane vade sve jače argumente, odnosno optužbe. Jedne od takvih su i pritužbe koje su prije pet dana povjerenstvu za dostojanstvo GNK Dinama podnijeli neki od zaposlenika. U posjedu smo papira na kojima su teške optužbe protiv člana Uprave Dinama Krešimira Antolića, u kojem ga klupski zaposlenici i suradnici optužuju za laži, teror, prijetnje, ali i za seksualno uznemiravanje te lažno predstavljanje. Zanimljivo, pritužbu protiv Antolića podnijela je i njegova najbliža suradnica, članica Uprave Amra Peternel. Zaposlenici su iznijeli i šokantne tvrdnje da je Antolić od jedne firme naručivao videa i lažne komentare na web-stranicama protiv tadašnjeg trenera Nenada Bjelice, kojeg je silno želio diskreditirati!

Među zaposlenicima koji su službenim dopisom prijavili Antolića jest i klupska legenda Marijan Vlak.

"Dan ili dva nakon Skupštine GNK Dinamo 12. 12. 2022. svjedočio sam ispadu i prijetnji gospodina Krešimira Antolića koji se u hodniku derao: 'Ovdje se nakupilo puno šljama, a ja ću to sve počistiti.' Takvo deranje me osobno pogodilo i nanijelo mi duševnu bol zbog koje cijelo vrijeme osjećam nelagodu na radnom mjestu, na kojem me se od tog trena šikanira i ignorira.

Posljednjih godinu dana član Uprave Krešimir Antolić ignorirao je apsolutno svaki savjet mene kao glavnog skauta GNK Dinama, čime je stvorio nemoguće radne uvjete za moju poziciju, pokušao me omalovažiti i profesionalno te moralno dotući iako sam, za razliku od njega koji samo ruši, gradio jedan od najuspješnijih europskih nogometnih klubova. Krešimir Antolić objavio je poslovnu tajnu u vidu mojih primanja i to točan iznos zbog čega sam na ulici i putem mobilne komunikacije bio izložen nizu uvredi i prijetnji, a stradala je i moja obitelj, konkretno mojoj djeci i supruzi upućene su prijetnje od određenih grupacija ljudi, zbog čega mi je cijela obitelj egzistencijalno ugrožena. Nadalje, u nedavnom intervjuu Antolić navodi da sam jedini problem s njime imao u trenutku kada on nije odgovorio na jedan moj e-mail, što je apsolutno netočno, a izostavio je dio u kojem je lažno i teško optužio trenere Dinama da su narkomani, PTSP-ovci, kockari i zlostavljači. O kakvim je optužbama riječ, navest ću ukratko. 1. Trenera Miroslava Davidovića lažno je optužio da kroz Udrugu zagića i limača uzima novac od organizacije turnira. 2. Skauta Igora Gabrijelića lažno je optužio da je u 'talu' s roditeljima oko dovođenja igrača u nogometnu školu. 3. Trenera Andreja Miokovića optužio je da je drogeraš i da ima dosje. 4. Trenera Željka Vrepca optužio je da ima PTSP zbog čega je napustio klub. 5. Trenera Danijela Erbežnika optužio je da maltretira djecu nakon što su mu u istoj godini preminuli supruga i otac. Nad svim tim ljudima Krešimir Antolić je provodio sustavno zlostavljanje. Upravi su e-mailom 20. 6. 2018. s dokazima demantirane sve te lažne optužbe, ali na njih nitko nije odgovorio niti je zbog lažnih optužbi Krešimir Antolić kažnjen", napisao je Vlak.

Zanimljivo, pritužbu protiv Krešimira Antolića poslala je i članica Uprave Amra Peternel, koja se od početka godine ne pojavljuje u društvu preostala dva člana Uprave, Krešimira Antolića i Vlatke Peras. Sad je jasno i zašto. Očito da je, nakon početnog taktiziranja, izabrala stranu koja želi Antolićevu smjenu.

"Sredinom siječnja 2023. od strane Krešimira Antolića, kao člana Uprave, doživjela sam uznemiravanje kad je u razgovoru Uprave kluba i predsjednika Kluba izjavio: 'Predsjedniče, ja ću u ovom klubu počistiti sve smeće koje se nakupilo, a onda ću otići', pritom misleći na zaposlenike kluba. Navedenom izjavom Krešimira Antolića bila sam uznemirena, uvrijeđena jer je izrazom smeće omalovažio zaposlenike kluba, naše kolege te mene osobno. Uznemirena sam činjenicom da Krešimir Antolić uzima sebi pravo o nekom izjaviti da je smeće i riječju 'počistiti' zaključiti da će mu dati otkaz. Sama takva izjava vrijeđa dostojanstvo, ugled i čast zaposlenika i smatram da je to omalovažavanje", poručila je Peternel u svojoj izjavi.

Najteže optužbe protiv Antolića iznijela je zaposlenica kluba I. P., koja je u klubu dugo godina obnašala direktorsku funkciju, no onda ju je Antolić degradirao.

"U periodu od lipnja 2016. do lipnja 2017. od člana Uprave Krešimira Antolića trpjela sam neprestana koketiranja i udvaranja na radnom mjestu, komentiranje i ocjenjivanje fizičkog izgleda, poticanje razgovora o intimnim ili seksualnim temama, otvorene pozive na seksualne aktivnosti: 'Zašto ne želiš seks prije braka', 'Kako bi ti bilo dobro', kucanje na vrata hotelske sobe na gostovanju utakmice u Sevilli 2. 11. 2016. godine. Bilo je puno šala sa seksualnim konotacijama, imao je ljubomorne ispade kada bih razgovarala s bilo kojim drugim muškarcem. Po klubu je govorio da je zaljubljen i napravio dramatičnu priču da mu slamam srce kako bi izvršio pritisak na mene. Neprestano sam mu jasno i glasno govorila da nisam zainteresirana, ali nije prihvaćao 'ne' kao odgovor. Na odgovor 'ne' znao bi reći: "Nije sapun, neće se izlizati", "Ne znaš što propuštaš"... Pokušala sam objasniti da je moju pristojnost i ljubaznost zamijenio za želju da imam bilo kakvu fizičku ili ljubavnu vezu s njim. Kad sam jednom prilikom izjavila da ću ga prijaviti za uznemiravanje, upitao je: 'Kome točno?' Ja sam odgovorila policiji, a on je uz posprdni smiješak odgovorio: 'Misliš mojim kolegama'", među ostalim u pritužbi radnika napisala je I. P., koja je zbog svega završila u Klinici za psihijatriju te su joj propisani lijekovi.

Osvrnula se i na Antolićevo ponašanje nakon Skupštine 12. prosinca 2022. godine.

"Prolazio je ispred moga ureda te rekao: 'Ovaj šljam treba počistiti, svima ću se osvetiti, od prvog do zadnjeg.'"

I. P. je zasebnu prijavu podnijela i protiv članice Uprave Vlatke Peras.

"Od rujna 2018. od predsjednice Uprave Vlatke Peras trpjela sam zastrašivanja, prijetnje i uvrede koje su počele kad je PN Uskok došao u klub zbog slučaja SMS. Sve je počelo s namjerom da se zataška stvarno stanje kupovanja robe klupskim novcem. Vlatka Peras pozvala me na kavu i uz uvod kako se meni neće ništa dogoditi rekla je sljedeće: 'Poslat ću ti jedan dopis na koji ćeš se očitovati kako je Bruno sve naručio.' Ja sam u šoku i nevjerici rekla da to neću napraviti da jedino mogu reći istinu", napisala je u pritužbi I. P., koja je otkrila da je zbog svega dobila opomenu pred otkaz, a potom je uslijedilo daljnje maltretiranje od Vlatke Peras.

A teške optužbe, ali protiv Krešimira Antolića, iznio je i zaposlenik GNK Dinamo M. Z.

"Krešimir Antolić sustavni je zlostavljač i zloupotrebljivač pravnog sustava koji u svojim ciljevima ne preže ni od čega, a kako sam na mjestu stručnjaka za digitalne medije i oglašavanje bio direktno njemu podređen, tražio me sljedeće stvari: da u njegovo ime pošaljem anonimnu kaznenu prijavu višem sportskom inspektoru Slobodanu Janiću te pomoćnici pročelnika za udruge i navijače Dragici Kovačević prijavu kluba protiv kluba navijača Bad Blue Boysa. Morao sam poslati tekst koji mi je dostavio putem aplikacije WhatsApp 29. 5. 2019., a koji je on potpisao imenom Matija Sigur, lažno se predstavljajući. Osim toga, tražio me brojne montaže videa i vizuala usmjerene protiv navijača Dinama, tadašnjeg trenera Dinama Nenada Bjelice, Juraja Čosića, Matije Sigura i Davora Bernardića. Sve navedene materijale ja sam distribuirao u javnost s pomoću mreže komentatora koju je razvio.''

M. Z. u pritužbi otkriva još kompromitirajućih stvari u vezi s Antolićem.

"Odmah nakon završetka Skupštine na kojoj mu je izglasano nepovjerenje, Antolićeva djevojka, inače glasnogovornica kluba Iva Cigrovskij, tražila je da joj snimatelj odvrti scenu na kojoj se vidi tko su ljudi koji su glasali protiv njega kako bi odmah mogao krenuti u obračun", napisao je M. Z., pa otkriva skandaloznu tvrdnju:

"Dan nakon Skupštine Antoliću sam rekao da sam preko poznanika doznao da je bez znanja svih članova Uprave angažirao tvrtku Union Consulting j. d. o. o Ivana Petričevića koji je po Antolićevom nalogu blatio zaposlenike i igrače kluba pod lažnim profilima na gotovo svim većim news portalima u Hrvatskoj. Ugovor je sklopljen na inzistiranje Antolića, a podvaljen Vlatki Peras na potpis kako bi se izbjegla samo njegova odgovornost. Sa spomenutih profila navedeni je Petričević uzdizao Antolića i trenera Čačića, a jedan od njegovih profila je i Don Chackone, koji je služio upravo tome. Ono što je bitno za naglasiti u cijeloj priči jest to da sam prije dvije godine označio istu osobu kao komentatora koji je na web portalu GNK Dinamo spamao rubriku komentara nenormalnim sadržajem, od čega je profitirao Krešimir Antolić, tako da je jedan komentar u kojem se predsjednica Uprave Vlatka Peras naziva kur..., a koji je napisao upravo Petričević, iskoristio kao razlog za smjenu dotadašnjeg glasnogovornika Alena Lesičkog te postavljanje svoje djevojke Ive Cigrovskij na njegovo mjesto.

Još jedan zaposlenik kluba, R. P., podnio je pritužbu protiv Antolića zbog uznemiravanja na radnom mjestu. Konkretno, R. P. se žali da ga je Antolić omalovažio pred kolegama zbog njegova obrazovanja, a kaže da je Antolić, nakon što mu je izglasano nepovjerenje na Skupštini, nastavio s uznemiravanjem iznoseći osobne i neistinite činjenice koristeći se logistikom kluba te ga doveo u stanje tjeskobe.

Povjerenstvo će tek utvrditi jesu li ove optužbe istinite, no već ovo dovoljno je da se vidi kakav je kaos trenutačno u Dinamu.