U Škotskoj se igra dvoboj s najvećim ulozima u povijesti: Hit klub lovi prvi naslov nakon 66 godina

U Škotskoj se danas igra utakmica s najvećim mogućim ulozima možda čak i u povijesti tamošnjeg klupskog nogometa. Oni koji nisu upućeni možda čak ne bi ni vjerovali - nije riječ o kultnom Old Firm derbiju! Celtic će na svojem kultnom Celtic Parku u posljednjem kolu škotskog Premiershipa danas od 13 sati i 30 minuta ugostiti Hearts, trenutačnog lidera prvenstva. Riječ je o direktnom okršaju za naslov prvaka, budući da Hearts ima 80 bodova, a Celtic 79. Matematika je jasna, Heartsu za naslov igraju pobjeda ili remi, dok Celtic do trofeja može doći jedino pobjedom.

I sama ova činjenica da se u ligaškom sistemu igra 'majstorica' za naslov prvaka već sama po sebi čini ovaj dvoboj izrazito zanimljivim, ali povijesni kontekst ga diže na jednu posebnu razinu. S jedne strane, Hearts može postati prvi škotski prvak nakon čak 41 godine koji se ne zove Celtic ili Rangers (posljednji put je to bio Aberdeen 1985. godine pod vodstvom kultnog Sir Alexa Fergusona), dok s druge strane Celtic 56. naslovom prvaka može izbiti na čelo vječne ljestvice u Škotskog, budući da su i Celtic i Rangersi trenutačno na 55 osvojenih naslova. U posljednjih 14 sezona, Celtic je osvojio naslov prvaka čak 13 puta i tako 'zatvorio' ogroman trofejni zaostatak za rivalom iz Glasgowa.

Momčad Heartsa koju vodi domaći stručnjak Derec McInnes je nevjerojatno osvježenje ove sezone. Većinom sezone klub iz Edinburgha držao je vrh prvenstvene ljestvice. Točnije, danas će uoči utakmice Heartsu biti 250. dan na vrhu prvenstvene ljestvice, dok je Celtic bio na vrhu tek 33 dana.

Iako je prema procjenama kladionica i superračunala Celtic blagi favorit u ovom dvoboju s 54 posto šanse za pobjedu, Hearts je ove sezone u međusobnim ogledima bio daleko uspješniji, s dvije upisane pobjede i jednim remijem. Očekuje nas luda utakmica u kojoj Hearts lovi prvi naslov prvaka još tamo od 1960. godine, a Celtic prvo mjesto na vječnoj ljestvici najtrofejnijih klubova u škotskom prvenstvu.