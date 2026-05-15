Zelenski pretrpio dva teška udarca: Jedan je ozbiljna prijetnja za njega, Ukrajinci traže odgovore

Bivšem šefu kabineta Volodmira Zelenskog Andriju Jermaku nakon trodnevnog saslušanja, Visoki antikorupcijski sud odredio je dvomjesečni pritvor i odredio jamčevinu od 3,1 milijun dolara. "Nemam toliko novca za jamčevinu. Trenutno će moj odvjetnik surađivati ​​s prijateljima i poznanicima. Poričem sve optužbe. Nemam što skrivati ​​i podnijet ću žalbu", rekao je novinarima. I dok ukrajinske snage uspješno zaustavljaju rusko napredovanje, a ukrajinske bespilotne letjelice i rakete sve češće pogađaju mete duboko u ruskoj pozadini, Zelenski se suočio s novim izazovima koji ugrožavaju njegov ugled kako u zemlji tako i u inozemstvu. Prvi udarac stigao je iz Sjedinjenih Država. U utorak navečer u emisiji utjecajnog američkog desničarskog podcastera Tuckera Carlsona gostovala je Julija Mendel, bivša glasnogovornica predsjednika Zelenskog.

Mendel, koja je 2021. godine objavila hvalospjevnu knjigu o Zelenskom, ovoga je puta o njemu iznijela teške optužbe. Nazvala ga je „paranoidnim, zlobnim narcisom“, optužila ga da je „kokainski diktator“ te ustvrdila da je on najveća prepreka postizanju mira u Ukrajini. Tucker Carlson, poznat po proruskim stavovima i kritici podrške Ukrajini, intervju je iskoristio u potpunosti, dok su činjenice da Mendel više od četiri godine nije u predsjedničkom uredu i da mnoge optužbe temelji na tračevima ostale u drugom planu. U Rusiji su njezine izjave oduševljeno prenijeli državni mediji.

U Ukrajini je Mendelina javna kritika izazvala bijes čak i među političkim protivnicima protivnicima, koji su njezin nastup ocijenili neprofesionalnim i nelojalnim. Iako mnogi Ukrajinci dijele njezino mišljenje da Zelenski previše inzistira na vojnoj pobjedi umjesto na pregovorima, većina smatra da je vrijeme i način njezina istupa nanio štetu državi.

Ipak mnogo opasniji udarac je upravo optužnica protiv Jermaka, dugogodišnjem šefu kabineta predsjednika Zelenskog i jednoj od najmoćnijih osoba u Ukrajini. Jermak je optužen za legalizaciju nezakonito stečenog novca u slučaju gradnje luksuznog naselja. Prema istrazi, za izgradnju vila za Jermaka i krug bliskih suradnika predsjednika potrošeno je oko devet milijuna eura, od čega je velik dio novca navodno preusmjeren iz državnog poduzeća Energoatom. Najteže optužbe tiču se činjenice da se na projektu radilo i tijekom najtežih mjeseci 2022. godine, dok je zemlja očajnički skupljala novac za dronove, noćne vizore i osnovnu vojnu opremu, piše Der Spiegel.

Javnost je posebno šokirana jer se među četiri osobe za koje su građene vile (označene kao R1 do R4) nalaze Jermak, bivši zamjenik premijera Oleksij Černišov i biznismen Timur Mindič. Promatrači sumnjaju da bi 'R1', koji se u prisluškivanim razgovorima spominje i kao „Vova“, mogao biti sam predsjednik Zelenski, iako to antikorupcijska tijela službeno ne navode. Neki kažu da o tome nema govora.

Ovaj skandal predstavlja ozbiljnu prijetnju za Zelenskog jer je Jermak godinama smatran njegovom desnom rukom i najutjecajnijim čovjekom u sjeni. Već ranije su istrage protiv Jermaka izazvale prosvjede i političke potrese, a sadašnja optužnica mogla bi dodatno uzdrmati povjerenje u predsjednika usred rata. Unatoč vojnim uspjesima na fronti, Zelenski se suočava s rastućim nezadovoljstvom unutar zemlje zbog korupcijskih afera u njegovoj blizini, ali i s pojačanom kampanjom diskreditacije u američkim desničarskim krugovima.