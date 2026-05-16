Džeko: Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već gotovo 20 godina. Stalno idem u taj grad

Povratnik u Bundesligu Schalke je za intervju Edina Džeke organizirao posebnu konferenciju za medije, a 38-godišnji napadač otkrio je i zašto je izabrao upravo taj klub.

- U siječnju sam htio igrati više i htio sam pomoći velikom klubu da se vrati tamo gdje pripada. Znao sam kakva je druga Bundesliga, postoji intenzitet, sjajni stadioni i rasprodane tribine. Svaka utakmica bila je 50-50, nikada ne možete biti sigurni u pobjedu - objasnio je svoju odluku Džeko.

Bosanski dijamant otkrio je posebnu vezu s Hrvatskom te što se zapravo događalo s navodnim prelaskom u Hajduk.

- Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već skoro 20 godina. Stalno idem u Dubrovnik. Poslije utakmice s Italijom zvali su me Livaković, Perišić, Pongračić, Modrić i čestitali. To je pravi put za našu regiju - rekao je.

- Smatram da to s Hajdukom nije bilo toliko realno. Prije par godina imao sam ugovor s Fenerbahçeom. U zadnje vrijeme dosta se čujem s Rakitićem i znam što se događa u Hajduku. Sigurno je da je njihovo čekanje na titulu već preveliko, nadam se da mogu krenuti pravim putem i vratiti osmijeh navijačima - zaključio je.