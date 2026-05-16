Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BOSANSKI DIJAMANT

Džeko: Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već gotovo 20 godina. Stalno idem u taj grad

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
AMEL EMRIC/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.05.2026.
u 09:29

Bosanski dijamant otkrio je posebnu vezu s Hrvatskom te što se zapravo događalo s navodnim prelaskom u Hajduk

Povratnik u Bundesligu Schalke je za intervju Edina Džeke organizirao posebnu konferenciju za medije, a 38-godišnji napadač otkrio je i zašto je izabrao upravo taj klub.

- U siječnju sam htio igrati više i htio sam pomoći velikom klubu da se vrati tamo gdje pripada. Znao sam kakva je druga Bundesliga, postoji intenzitet, sjajni stadioni i rasprodane tribine. Svaka utakmica bila je 50-50, nikada ne možete biti sigurni u pobjedu - objasnio je svoju odluku Džeko. 

Bosanski dijamant otkrio je posebnu vezu s Hrvatskom te što se zapravo događalo s navodnim prelaskom u Hajduk.

- Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već skoro 20 godina. Stalno idem u Dubrovnik. Poslije utakmice s Italijom zvali su me Livaković, Perišić, Pongračić, Modrić i čestitali. To je pravi put za našu regiju - rekao je. 

- Smatram da to s Hajdukom nije bilo toliko realno. Prije par godina imao sam ugovor s Fenerbahçeom. U zadnje vrijeme dosta se čujem s Rakitićem i znam što se događa u Hajduku. Sigurno je da je njihovo čekanje na titulu već preveliko, nadam se da mogu krenuti pravim putem i vratiti osmijeh navijačima - zaključio je.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka
Ključne riječi
nogomet Bosna i Hercegovina Schalke Hajduk Edin Džeko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Scottish Premiership - Heart of Midlothian v Falkirk
Video sadržaj
DIREKTNI OKRŠAJ

U Škotskoj se igra dvoboj s najvećim ulozima u povijesti: Hit klub lovi prvi naslov nakon 66 godina

Celtic će na svojem kultnom Celtic Parku u posljednjem kolu škotskog Premiershipa danas od 13 sati i 30 minuta ugostiti Hearts, trenutačnog lidera prvenstva. Riječ je o direktnom okršaju za naslov prvaka, budući da Hearts ima 80 bodova, a Celtic 79. Matematika je jasna, Heartsu za naslov igraju pobjeda ili remi, dok Celtic do trofeja može doći jedino pobjedom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!