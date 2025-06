Zagreb domaćin velikog događaja, u Hrvatsku u rujnu stiže tisuće sportaša

ATLETIKA

Čudesni Duplantis postavio je novi svjetski rekord. Ovakav doseg će biti teško nadmašiti

"Bio je to jedan od mojih najvećih ciljeva i snova, postaviti svjetski rekord ovdje. Olimpijske igre i ovaj stadion su za mene ista razina. Stvarno sam to želio učiniti, imao sam ovdje cijelu obitelj, s obje strane, to je magija," kazao je 25-godišnji Šveđanin.