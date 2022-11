Zadrani nizom gluposti prokockali dobivenu utakmicu protiv Budućnosti

Glupost se u momčadskom sportu nerijetko skupo plaća a vlastitih nesmotrenosti zbog kojih su košarkaši Zadra izgubili već dobivenu utakmicu protiv Budućnosti dugo će pamtiti najbolji igrači te momčadi Luka Božić (34 koša), Antonio Jordano (23 koša) i Dario Drežnjak (12 koševa, 7 skokova).

Još 110 sekundi prije kraja imali su Zadrani "plus 10" (102:92) koji kapital, na domaćem terenu, nisu bili u stanju sačuvati. I ako je način na koji su domaćini uspjeli izgraditi to vodstvo, protiv favoriziranog gosta, za pohvaliti onda je i način na koji su izgubili utakmicu za izučavati na trenerskim klinikama. A koliko god trener Danijel Jusup zaslužio držati predavanje na temu Zadrove ovosezonske renesanse toliko ga i treba pitati je li on, u toj dramatičnoj završnici, mogao dati koji savjet više, da se "rasipanje bogata uroda" ne dogodi.

Osim što su u završnici dopuštali kanadskom beku Bell-Haynesu (28 koševa) da olako i brzo zabija, Zadrani nisu znali čuvati prednost na način da troše vrijeme nego su se, prigodom svojih napada, zaletavali na suparnički koš i promašivali. Najprije je to učinio Luka Božić (18 sekundi prije isteka napada) a potom i Dario Drežnjak (15 sekundi do isteka napada) a prednost se topila. Konačni ishod će pokazati da je u tim trenucima doista nedostajalo pameti u igri domaćina.

A vrhunac svega bila je izgubljena lopta Antonija Jordana koji je, odveć statičan, dozvolio da ga udvoje te je, priželjkujući prekršaj i slobodna bacanja, loptu izgubio. Agilni Bell-Haynes nije ni pogledao koš već je izbacio loptu na tricu za ljevorukog Reynoldsa (19 koševa, 9 skokova) koji je, tricom, postavio konačnih (103:104). Doduše, imao je Zadar još sedam sekundi za napad no u takvom mentalnom posrnuću, nakon četiri uzastopno neiskorištena napada, izgledi da zabiju koš bili su mizerni. Uostalom, tako je i izgledao Žganecov šut za tricu iz vrućeg krumpira kojeg mu je uručio Božić koji se udvojen, pri pokušaju ulaza, spotaknuo i spetljao.

Šteta, jer bila je to prilika za Zadar da nakon senzacionalne gostujuće pobjede protiv Crvene zvezde "skine skalp" još jednom klubu iz "velike četvorke". I zato će ovaj poraz Zadrane duže boljeti nego cibose onih "minus 39" u Beogradu. Vukovi jestu pregaženi, jesu izgledali nemoćno (sa samo jednim dvoznamenkastim igračem - Aranitović 10 koševa) ali puno boljem se, vjerojatno, nisu ni nadali niti su takvo što, tijekom utakmice, namirisali. Naročito ne nakon što su Beograđani smijenili Vladu Jovanovića i doveli za stratega prekaljenog trenerskog lisca Duška Ivanovića.