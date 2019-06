'Zadar će uvijek ostati u mojem srcu, sjećanja su nevjerojatna'

Poput Plavog Anđela, simbola njemačke košarke Dirka Nowitzkog, od loptanja između obruča oprostio se i najveći igrač u povijesti francuske košarke.

Tony Parker, svojedobno najokretniji bek u NBA ligi, također je došao do točke nakon koje više nema smisla rasprodavati ugled.

- Ako ne mogu više biti Tony Parker, ako se ne mogu boriti za naslov, onda košarku više neću igrati.

Tako je objasnio svoju odluku nakon 17 godina provedenih u San Antoniju i jedne u Charlotti.

Za razliku od Nowitzkog (213 cm) i Paua Gasola (213 cm), europskog velikana koji je sljedeći na redu u čekaonici za umirovljenje, Parkera majka priroda nije nagradila takvim predispozicijama već sa, danas već prosječnih, 188 cm, ali mu je dala brzinu kretanja i sposobnost brze mentalne reakcije.

I to je Parkera i učinilo jednim od boljih NBA razigravača svoga vremena u kojem je taj simpatični Francuz osvojio četiri naslova NBA prvaka (2003., 2005., 2007. i 2014.).

Nakon Tonija Kukoča, francuski Tony postao je prvi Europljanin koji je imao značajnu ulogu u osvajanju naslova NBA prvaka i prvi neamerički košarkaš koji je izabran za najboljeg igrača NBA finala (2007.).

Popovića znam od 16. godine

Poput Nowitzkog i Paua Gasola, i Parker je bio vrlo staložen košarkaški superstar, sjajna osobnost. Kada smo ga za vrijeme Eurobasketa 2015. zaustavili u miks-zoni, obratio nam se sa “How are you, my friend”.

Dakako, nismo mi nikakvi prijatelji, vjerojatno nam je zapamtio samo lice iz nekih drugih prilika, ali je takav čovjek da drugome voli dati na značaju.

U tim povremenim razgovorima, najčešće na NBA All-Star Weekendima, Parker je uvijek sa zadovoljstvom iznosio svoja sjećanja na svoju prvu medalju osvojenu u Zadru 2000. godine.

U tijesnoj finalnoj pobjedi, izborenoj u produžetku nad Hrvatskom (65:64), za koju su tada igrali Marko Popović (17 koševa) i Zoran Planinić (23 koša), Tony Parker bio je najbolji strijelac svoje momčadi (17 koševa).

- Kako se ne bih sjećao svoje prve medalje, tim više što je osvojena u tako lijepom gradu. Bio je to i moj prvi MVP trofej pa mi je i jedan od najdražih. Ta sjećanja su nevjerojatna, zauvijek u mojem srcu. Marka Popovića znam od 16. godine. Kada igrate tako dugo jedan protiv drugoga, postanete prijatelji.

Ta sjećanja potaknula su ga deset godina kasnije da dio odmora provede na Jadranu, zajedno sa svojom tadašnjom suprugom, američkom glumicom Evom Longorijom. O tome je prije šest godina ovako govorio:

- Znajući koliko mi je bilo dobro u Zadru te 2000., nisam odbio ideju da dio odmora provedem na vašem moru. Doista je bilo dobro i poziva na još.

Sada će, kao sportski umirovljenik, moći lakše organizirati ljeta sa suprugom i dvojicom sinova. A uz francusku novinarku Axelle, danas gospođu Parker, Tony je očito primirio svoj avanturistički duh kada su dame u pitanju koji ga je stajao prvog braka, o čemu je svojedobno za Paris Match kazao:

- Evu sam upoznao s 22 godine, s 25 smo se oženili, a 28 sam imao kada smo se rastali. Bila je to pogreška. Razdvojen život učinio je svoje. Ona u Los Angelesu zbog svoga glumačkog poziva, a ja u San Antoniju i često na putu.

Snimio je rap-album

Inače, malo je ljeta u kojima je Parker bio slobodan. Svih tih godina njegove igračke moći, u reprezentaciji Francuske nije ga bilo samo na dva svjetska prvenstva (2006. i 2010.), no zato je igrao na čak osam europskih prvenstava i pri tome osvojio jedno zlato (2013.), jedno srebro (2011.) te dvije bronce (2005. i 2015.).

Tony Parker rođen je u Belgiji (1982.), od oca Tonyja, američkog košarkaša, i majke Pamele, inače nizozemske manekenke. Brat od majčine majke Henri Jan Wienese bio je olimpijski pobjednik u veslanju, 1968. osvojio je zlato u skifu. Jedino za Nizozemsku u toj disciplini.

Inače, nakon što je 2009. kupio 20 posto dionica tog francuskog kluba, Parker jer 2014. postao većinski vlasnik Asvela, novog euroligaša pridruženog elitnim europskim klubovima u proširenju Eurolige sa 16 na 18 klubova. Inače, za taj klub, i to vrlo dobro, igra hrvatski centar Miro Bilan kojem je Parker, zapravo, poslodavac.

Imat će Tony sada više vremena i za snimanje rap-glazbe što je već i činio izdavši jedan album (“TP”) i dva singla. Svojedobno je kazao da je umirovljeni glazbenik, no kako je sada umirovljeni sportaš, mogla bi mu glazba biti ponovo glavna “zanimacija”.

