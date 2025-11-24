Naši Portali
BIVŠI HAJDUKOVAC

Zaboravljeni Hrvat igra na vrhunskoj razini, jedan je od najboljih igrača u snažnoj ligi

Autor
Edi Džindo
24.11.2025.
u 20:16

Hrvatski 26-godišnji veznjak odlično surađuje s Kodaijem Sanom, koji je u lipnju upisao debi za japansku reprezentaciju. Prema mišljenju nizozemskih analitičara i nogometnih stručnjaka, Hrvat spada među najbolje zadnje vezne u ligi ove sezone

U 13. kolu Eredivisie, najvišeg ranga nizozemskog nogometa, Feyenoord je na svom terenu dočekao NEC. Iako je domaća momčad uoči dvoboja imala status favorita, gosti iz Nijmegena iznenadili su ih pobjedom 4:2 te tako nastavili svoju impresivnu sezonu.

NEC se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji s 21 osvojenim bodom – jednim više od Ajaxa i samo tri manje od AZ-a, koji drži treće mjesto i zasad plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Prošle sezone NEC je završio kao osmi, pa ovoliki napredak dodatno dobiva na težini, posebno uz činjenicu da važnu ulogu u momčadi ima Darko Nejašmić. Bivši veznjak Hajduka i Osijeka protiv Feyenoorda je imao 40/48 točnih dodavanja, pogodio 4 od 5 dugih lopti, uspio u oba pokušana driblinga i osvojio 5 od 7 duela, pritom ne dopustivši protivniku da ga prijeđe.

Nejašmić je stigao u NEC početkom rujna i vrlo brzo se izborio za mjesto u udarnoj postavi. U ligi je već skupio devet nastupa, od čega je šest puta krenuo od prve minute. Trenutno je najbolji igrač momčadi po broju preciznih dugih lopti po susretu, a treći je po broju osvojenih lopti.

Hrvatski 26-godišnji veznjak odlično surađuje s Kodaijem Sanom, koji je u lipnju upisao debi za japansku reprezentaciju. Prema mišljenju nizozemskih analitičara i nogometnih stručnjaka, Nejašmić spada među najbolje zadnje vezne u ligi ove sezone.

Podsjetimo, karijeru je započeo u Hajduku, za koji je odigrao 69 utakmica, nakon čega je u ljeto 2021. prešao u Osijek u transferu vrijednom 1,25 milijuna eura. Za Osječane je skupio 113 nastupa, potom u rujnu 2024. potpisao za Al Sharjah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da bi početkom ove sezone stigao u NEC.

