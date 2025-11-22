Zabavniji čak i od Stallonea: Kečeri jesu gluma, ali karijere su pune operacija i potresa mozga

Profesionalno hrvanje jedna je od rijetkih pojava koja se u svjetskim razmjerima drži na samom vrhu zabavne industrije a da pritom u Hrvatskoj nikad nije imala toliku važnost, popularnost ili utjecaj. Da, profesionalno hrvanje kod nas se najčešće etiketira kao "oni kečeri koji u ringu glume da se tuku". Ima u toj tvrdnji i doza istine, ali ne u potpunosti, i sama ta rečenica definitivno ne bi trebala imati onakav utjecaj kakav kod nas ima. T



a činjenica da je nešto gluma ili izvedba iste te ljude koji kritiziraju profesionalno hrvanje nije odbila od toga da pogledaju kultne akcijske filmove s glumcima poput Arnolda Schwarzeneggera, Sylvestera Stallonea, Vina Diesela ili Brucea Willisa, a s druge strane bila im je dovoljna da odmahnu rukom na spomen profesionalnog hrvanja.