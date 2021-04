Za prvi april mu iz šale uručili otkaz, a on se zbog toga naljutio i sam dao ostavku

Industria Galda de Jos klub s dna treće rumunjske lige jučer je u suradnji s jednim lokalnim portalom objavio vijest da otkazuje suradnju sa glavnim trenerom, Stefanom Fogorosijem.

“Želio bih se zahvaliti Stefanu na prihvaćanju ovog teškog zadatka, znao sam od početka kako su nam šanse za opstanak ravne nuli. No, nakon tri odigrane utakmice bez osvojenog boda, mislim da je najbolje da se rukujemo i odemo svatko svojim putem”, izjavio je klupski predsjednik u prvotravanjskoj šali.

This is absolutely brilliant. Industria Galda de Jos (3rd tier) asked a local website to help them with an April Fools' joke for their manager. Galda wanted an article saying coach Fogorosi was sacked after 3 defeats in his 3 games in charge. The man took it seriously and left.. pic.twitter.com/fSADns1W12