'Ne smjenjujem Dalića, ali ovaj čovjek je budućnost na klupi reprezentacije'

Ivo Šušak jako dobro poznaje rad Igora Bišćana. Vodio ga je i kao izbornik u mladoj reprezentaciji. Naš legendarni trener pratio je nastup naše mlade vrste u Kopru.

– Protiv Portugala možda smo mogli izvući i remi. No oni su izuzetna momčad. Protiv Švicarske bili smo jako dobri. Nažalost, dogodila nam se ta jedna rupa pred kraj i dovela utakmicu u pitanje. U toj smo utakmici pokazali jako puno dobroga. No opterećenje naših igrača u klubovima i u ovako zgusnutim natjecanjima ostavilo je traga. Nije bilo dovoljno odmora, posebice za naše igrače koji igraju standardno u svojim klubovima, u kojima su i nositelji igre. Za razliku od prvotimaca Portugala, Švicarske, pa i Engleske, koji nisu standardni u svojim klubovima. To je razlog zbog kojeg protiv Engleza nismo bili na najvišoj razini. Ali, sve se vraća, sve se plaća. Zabili smo u pravom trenutku i sretan sam što smo izborili plasman među osam – istaknuo je Šušak.

Nije baš česta pojava da prođete skupinu s dva poraza.

– Nekad je za dobar rezultat potrebna i sreća. Treba je znati isprovocirati. No ovdje bih istaknuo da je pristup momaka bio izuzetan i baš nas je to nagradilo da prođemo dalje, bez obzira na ta dva poraza. To je za svaku pohvalu. Očito je da dečki uživaju u igranju za reprezentaciju. Pohvale idu svima.

Opet je dostatna bila naša individualna kvaliteta...

– Imamo nekoliko izuzetnih igrača koji su nositelji igre u svojim momčadima. Moguće je da je taj detalj i presudio kod ulaska Lovre Majera, odnosno činjenice da je Bradarić zabio onaj gol protiv Engleza. Digli smo se u pravom trenutku. To samo potvrđuje da Hrvatska ne treba strepiti za budućnost. Već sada imamo igrače koji mogu postati nositelji u A reprezentaciji.

Koju posebnost ova momčad ima, osim individualne kvalitete?

– Ima nešto što je krasi otkako je Igor Bišćan došao na kormilo. On je momcima usadio odgovornost kada je u pitanju igranje za reprezentaciju. Nije se događalo da bilo koji igrač otkazuje nastup zbog nekih obveza, ozljeda ili premorenosti... Sretni dolaze na okupljanja, a to je izbornikova zasluga. On im je usadio što znači nastup za reprezentaciju. To je stvorilo momčadski duh koji su momci prezentirali i kada nije išlo dobro. Jer, nije jednostavno dići se kada gubiš 0:2 i kada nemaš ništa i onda zabiti gol koji ti donese prolazak.

Kako gledate na njegov trenerski razvoj?

– U novije doba nema mlađeg trenera koji se u svakom klubu, pa do reprezentacije, tako potvrđivao rezultatima. Cijelo vrijeme dokazuje da je ozbiljan trener. Možda je malo samozatajan, no njegovo nogometno znanje i karakter neupitni su. Uostalom, njegova igračka karijera protekla je u tom fajterskom duhu. On igračima usađuje da borbeni duh i priprema stvaraju razliku kada je u pitanju prezentacija kvalitete, a da je talent samo nadogradnja. Igor Bišćan budućnost je ozbiljnih klubova, pa i hrvatske A reprezentacije. Nemojte me krivo shvatiti, ne smjenjujem ja Zlatka Dalića. Ali Bišćana iznimno cijenim i mislim da s pravom u perspektivi može pretendirati za mjesto izbornika A vrste.

Šušak se s Bišćanom čuje poslije svake utakmice.

– U pravilu je to kratak poziv. On se kao igrač nikada nije predavao. Vidjelo se da nije potonuo ni u zadnjoj utakmici protiv Engleza, čak ni kada se činilo da je situacija bezizlazna. On je taj koji je digao momčad i pravim izmjenama promijenio tijek i isprovocirao okolnosti da zabijemo gol. To je ono što ga posebno krasi i on je najbolji primjer za ono “nema predaje...”

Neki će kazati da ima i sreće na svom dosadašnjem putu, no on je ne doživljava kao dar s neba. Na nju utječe svojim odnosom prema igračima...

– Te karakteristike nosite rođenjem. Bio sam sretan kada je, nakon utakmice s Englezima, pokazao erupciju oduševljenja i pokazao da nije namrgođen tip, nego normalan čovjek koji se zna veseliti s igračima.

Koliko mu pomaže ta njegova drukčija osobnost?

– On nije čovjek koji se samoreklamira i traži promociju putem medija. Iako, ne zamjeram ni onima koji to traže, jer trenerski posao je krvav. On se oslanja na svoj rad i emocije pokazuje kada napravi veliki rezultat. Tako je bilo u Rudešu, Olimpiji i Rijeci. Baš mu je u Rijeci bilo najteže. Klub je vodio izuzetno dobro i napustio ga je uzdignutog čela, ne želeći produbljivati sukobe. On je specifičan lik, iznimno pozitivne osobnosti. Divim mu se... – zaključio je Šušak.