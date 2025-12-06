Naši Portali
'TEŽAK ŽDRIJEB'

Protivnik Hrvatske u skupini: Nismo željeli dvije europske reprezentacije

2026 FIFA World Cup Previews
ALEX GALLARDO/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.12.2025.
u 12:45

"To je vrlo teška skupina. Istina je da su sve momčadi u ždrijebu vrlo dobre i bilo je nemoguće ne završiti u teškoj skupini," kazao je danski stručnjak u razgovoru za RPC i Tigo Sports.

Izbornik panamske reprezentacije Danac Thomas Christiansen (52) kazao je nakon ždrijeba SP-a kako njegovu ekipu čeka teška skupina, dodavši kako nije želio dvije euroske reprezentacije u skupini.

Panama će u svom drugom nastupu na SP-u igrati u skupini L protiv Engleske, Hrvatske i Gane.

"Nismo željeli dvije europske reprezentacije u skupini, ali dobro, tako je kako je i sada moramo uživati ​​u ove tri utakmice koje imamo," dodao je izbornik.

Do sada je Panama samo jednom nastupala na SP-u, 2018. u Rusiji upisavši sva tri poraza. Izgubili su od Engleske (1-6), Belgije (0-3) i Tunisa (1-2).

"Želimo se poboljšati nego u Rusiji. Ideja je ista, nećemo se mijenjati, jedino što će biti teže. Kao što smo rekli, moramo se suočiti s dvije europske momčadi plus jednom afričkom, što je vrlo teško, i pokušat ćemo dati sve od sebe, poboljšati ono što smo napravili u Rusiji," napomenuo je.

Danac je pruzeo Panamu 2020. godine, a prije toga je vodio belgijski Union SG, Leeds United, te ciparske klubove APOEL i AEK Larnacu.
