Marko Livaja je kao 16-godišnji srednjoškolac debitirao za Hajduk. No, doživio je razočaranje

HNK Hajduk na svojoj službenoj stranici uz ime Marka Livaje navodi kako je kapetan prvi službeni nastup za bijele ostvario 27. veljače 2021. godine na riječkoj Rujevici. U tom Jadranskom derbiju Hajduk je pobijedio s 1:0.

Međutim, toga dana u Rijeci – Livaja nije prvi put nastupio za seniorsku momčad Hajduka. Mnogi su vjerojatno već zaboravili: Marko Livaja, tada srednjoškolac, tek 16-godišnjak, zaigrao je za Hajduk još 13. veljače 2010. godine, u Hajdukovoj rođendanskoj prijateljskoj utakmici na Poljudu protiv sarajevskog Željezničara (0:0). Bila je to povratnička utakmica pokojnog velikana Stanka Poklepovića na klupi Hajduka, nakon što je bijele napustio Talijan Edoardo Reja.

Livaja je u toj utakmici ušao u igru u 75. minuti umjesto jedne od najvećih Hajdukovih desetki, Senijada Ibričića. No, cijela predstava pred samo šest tisuća gledatelja bila je razočaravajuća...

- Rođendanska torta nije bila dobro smiješana. Bilo je požrtvovnosti, ali nije bilo dobre igre, bilo je problema u osnovnim kretnjama i ova utakmica nije dobro izgledala. Nedostaje nam sigurnosti u realizaciji dodavanja, ima tu i netočnosti što i nije toliki problem koliko taktičke pogreške. Nismo imali ni jedan ubačaj s bokova – izjavio je razočarani Poklepović i dodao:

- Moram pronaći razlog zašto napadači ne realiziraju velike šanse. Ja sam tu tek jedan dan, došao sam iz stana voditi utakmicu i ne poznajem još igrače koliko bih trebao. Igra nam nije imala tečnost, ali ovo je još pripremno razdoblje. Žao mi je zbog rođendana što nismo pobijedili, nisam zadovoljan našim izgledom, ali ga mogu opravdati.

Pogledajte tko je u spomenutoj utakmici nastupio za Hajduk: Subašić, Rubil, J. Buljat, Maloča, Strinić, Andrić (od 61. M. Ljubičić), Skoko (od 61. Cernat), Tomasov, Anas Sharbini (od 68. Vukušić), Ibričić (od 75. Livaja), Ahmad Sharbini (od 61. Čop).

U toj sezoni 2009./2010. Hajduk je osvojio Hrvatski kup, no Livaja nije sudjelovao u tom pohodu. Marko Livaja u dresu Hajduka do sada ima 228 nastupa u prijateljskim i službenim utakmicama, postigao je je 122 pogotka.